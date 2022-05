La aplaudida reseña del dueño de un local denunciando la actitud prepotente de unos clientes

La cuenta de Twitter Soy Camarero lo ha vuelto a hacer.

Una vez más se convierte en viral por subir a esta red social una reseña de un restaurante a Google.

Se trata de una reseña que, para más inri, la ha escrito el propio dueño del local.

Como se puede ver en el tuit, el hostelero explica que eran las 17:30 cuando un grupo de personas le pedían una mesa. El grupo decía que eran 30 personas. Por ser la hora que era y por la magnitud de personas que entraron al local, no pudieron hacer otra cosa que rechazarles. Algo muy llamativo es que mintieron, no eran un grupo de 30 personas, sino de 45.

Ante la negativa del local, el grupo de personas mostró la mala educación que le caracterizaba diciendo «vosotros os lo perdéis», elevando el tono y dejando entrever su chulería.

El hostelero hace saber que, al tratarse de un restaurante y no de un bar, atienden siempre a todos los que pueden pero asegura que existen ciertos límites. Además, añade:

“Y creo que hablo en nombre de todos los hosteleros cuando digo que ya no me vale la frase ‘el cliente siempre tiene la razón’. Parece que cuando una persona pisa el suelo de un restaurante, sus derechos se elevan al cielo clamando siervos que le atiendan todas sus peticiones y requerimientos, y no, señores, no es así”.