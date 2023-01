Alfonso Serrano (PP) deja sin palabras a Rafael Simancas (PSOE) con una frase contundente

Sin palabras.

El Secretario General del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, ha desarmado con un solo tuit las trolas del presidente del PSOE en la capital, Rafael Simancas.

El socialista ‘alertaba’, con la mayor cara de cemento posible, que este año electoral habrá mucha manipulación demoscópica, en referencia a las ya clásicas encuestas que intentan medir el sentir de los votantes.

Por supuesto, esta ‘advertencia’ es producto de que prácticamente todos los sondeos de intención de voto dan un pésimo resultado al PSOE en casi todas las regiones y, peor aún, en las generales, donde el senador del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es el favorito para ganar los próximos comicios.

Por esta razón, Simancas publicó en Twitter que «2023 será un año de mucha #ManipulaciónDemoscópica», para luego proceder a hacer tres distinciones:

«Un #Panel NO ES una #Encuesta: la #Encuesta pregunta a una muestra aleatoria y representativa de ciudadanos; el #Panel pregunta a un listado de voluntarios que suelen cobrar. Merecen #confianza los estudios que publican datos como número de entrevistados, respuestas directas de intención de voto o procedimientos de estimación, y merecen #desconfianza quienes ocultan estos datos. Asignar número de escaños o calcular trasvases de votos entre partidos desde un simple #Panel de entrevistas a voluntarios, responde más a una intención política propagandística que a un procedimiento científico».

Ante el descaro del socialista, que también es Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Serrano tomó la palabra para responderle de forma contundente y desarmarlo con un solo tuit:

«Y luego está el CIS que ni es #encuesta ni es #panel. Se sienta Tezanos con Simancas en Ferraz y dejan volar la imaginación».

Al verse retratado, Simancas ni respondió. Y es que, la única encuesta que da un resultado positivo en Madrid y en las generales al PSOE es la realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), instituto que dirige el socialista José Félix Tezanos. De hecho, la semana pasada, el mismo Serrano dejó en ridículo al candidato socialista en la comunidad, Juan Lobato, por los datos disparatados del CIS.

Ataques previos a las encuestas

Esta no es la primera vez que Simancas intenta restar relevancia a los sondeos de intención de voto. Por supuesto, a los que no les favorecen.

El pasado mes de septiembre, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales mostró su pánico al ‘efecto Feijóo’. En un intento de desacreditar el crecimiento del líder del PP mientras el PSOE se desmorona en intención de voto, el socialista no dudó en cargar en contra de las encuestas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el también diputado del PSOE afirmó que “hay que desconfiar de las encuestas publicadas que: – No informan de las respuestas directas de los encuestados. – No informan sobre sus procedimientos de estimación. – Estiman escaños con menos de 20 entrevistas de media por provincia”.

Unas palabras que no solo se volvieron en su contra, sino que cayeron como piedras sobre el tejado del ‘cocinero’ José Félix Tezanos, a quien él mismo defendía cuando sus datos daban a favor del PSOE y en contra de la oposición.

Ataque a los medios críticos

Pero el socialista no solo carga contra las encuestas que no le favorecen. Como es ya normal dentro del Gobierno Frankenstein, también ataca a los medios que no son sumisos al Ejecutivo, como lo reseñamos en Periodista Digital.

En un artículo escrito en la revista Temas para el debate, titulado «¿Democracia o mediocracia? y recogido por Europa Press, el socialista plantea exigir que los medios de comunicación «no hagan uso de la mentira, el engaño y la manipulación» y que digan claramente por qué partido apuestan. «Si se está apostando cada día en titulares y en editoriales para que le vaya bien al partido político X, legítimamente, ¿por qué no reconocerlo de manera abierta y transparente?», argumenta.

Además, reclama transparencia a los poderes económicos que sostienen las finanzas de los medios a veces con «fuertes endeudamientos» y también crear un «espacio público robusto» de medios que refleje la pluralidad política para «compensar» la «gran cantidad de recursos» de los poderes privados de la comunicación».

El diputado sanchista propone en primer lugar que se procure que la «propiedad de los grandes medios de comunicación no se concentre en pocas manos». Y también y como contrapeso a la gran cantidad de recursos de que disponen los poderes privados de la comunicación, plantea un «espacio público robusto y capaz» que garantice el acceso de los ciudadanos a la información veraz, donde se refleje la «pluralidad ideológica y política» de la sociedad.

Además, considera «razonable» reclamar a los medios ciertas conductas igual que se exige rectitud moral al poder político. Para ello propone reclamar más transparencia en la línea editorial a la hora de aclarar las «legítimas intenciones de promover ciertas ideas, ciertas posiciones políticas e, incluso, ciertas opciones electorales».

Y en este sentido, cree que los medios deben reconocer de manera «abierta y transparente» el partido político por el que apuestan. «Si se está apostando cada día en titulares y en editoriales para que le vaya bien al partido político X, legítimamente, ¿por qué no reconocerlo de manera abierta y transparente?», se pregunta Simancas.