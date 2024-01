Xabier Fortes se pone como el bicho del pantano con Alfonso Ussía por zurrar de lo lindo a la progre Ana Belén

Esta es la verdadera cara de la izquierda.

Sus representantes se creen en posesión de la verdad y de que solo vale su relato.

Sin ir más lejos, hace solo unos días, Ana Belén, en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, en ‘La Noche en 24‘, soltó esta perla que en modo alguno rebatió Xabier Fortes:

Alfonso Ussía, ante la afirmación falsaria de la artista, respondió con un mensaje contundente:

Igualmente, desde su tribuna en ‘El Debate‘, terminó de rematar a la cantante:

Falleció Franco y el Rey impulsó la transición a un régimen democrático. Anita Belén ya era una jovencita que cantaba muy bien y disfrutaba de la libertad que nunca le faltó. De ahí mi disgusto cuando he visto un corte de una entrevista que le han hecho en la cadena 24 Horas, que según tengo entendido, gestiona RTVE. Y me he quedado pasmado al saber de una revelación espeluznante. Viví la transición y no me enteré de nada. Dicho por Anita Belén textualmente: «En la Transición asesinaron a mucha gente por salir a manifestarse. La extrema derecha funcionaba ahí como un reloj».

Si ella lo dice, sus razones tendrá. Pero en la Transición la extrema derecha sólo tuvo responsabilidad en un crimen brutal. El de los abogados de Atocha. Los asesinos fueron juzgados y condenados. Los que asesinaron a más de 800 inocentes en la Transición, los años de plomo, fueron los etarras que hoy blanquean los comunistas y pactan con Pedro Sánchez. Para mí, que Anita Belén no ha crecido intelectualmente. Puedo entender que una comunista sienta más simpatía por la ETA que por sus víctimas, niños incluidos.