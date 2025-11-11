  • ESP
EL CORRESPONSAL LAMENTA QUE ESOS ESTÁNDARES NO SE CUMPLAN EN LA TELEVISIÓN SANCHISTA

David Alandete se fija en el escándalo de la BBC para golpear a la sanchista RTVE

"El periodismo convertido en facción"

David Alandete y la BBC.
David Alandete y la BBC.
El escandalazo de la manipulación en la BBC de un discurso de Donald Trump no solo se ha llevado por delante a sus principales exponentes.

También he hecho que periodistas de la relevancia de David Alandete, corresponsal de COPE, ‘ABC‘ y Telemadrid, se hayan pronunciado sobre lo sucedido en la sacrosanta empresa de comunicación británica.

Para este reportero, lo que ha pasado en la BBC hace que todos se fijen en lo que viene ocurriendo en RTVE con episodios como el perpetrado por Javier Ruiz en ‘Mañaneros 360 hace unas fechas en las que coló como experta sanitaria a una simple cocinera.

De paso, con el juicio al fiscal general del Estado en plena celebración, a David Alandete le llamó poderosamente la atención el hecho de que haya periodistas que han decicido hacer dejación de funciones y arrimarse a los poderosos para intentar seguir disfrutando de un abrevadero seguro.

El corresponsal en la Casa Blanca lo deja bien claro, el periodismo, con actitudes de ese calado, ha perdido toda su esencia:

En España hay algunos “periodistas” que, en lugar de fiscalizar al poder, firman manifiestos contra otros periodistas y otros que fingen romper el secreto profesional para ayudar a poderosos con los que mantienen vínculos desde hace décadas. El periodismo convertido en facción.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

