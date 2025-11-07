El sanchista Ruiz cuela a una cocinera como ‘médica’ en TVE para atacar al popular Juanma Moreno

Le hemos pillado.

Y con el pantalón bajado.

Las cámaras de RTVE han vuelto a ser objeto de críticas tras la emisión, en el programa Mañaneros 360, el de Javier Ruiz, de una entrevista a María del Mar Suárez, presentada como médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Sin embargo, la realidad es que Suárez es auxiliar administrativa, reconvertida en 2021 tras haber trabajado como cocinera, y liberada sindical de UGT. Con bata blanca y hablando con autoridad médica, aprovechó su intervención para arremeter contra la Junta de Andalucía y a Juanma Moreno por los cribados de cáncer.

La polémica no tardó en surgir. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) presentó una denuncia contra Suárez por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, revelación de secretos, injurias y calumnias.

Este episodio ha encendido el debate sobre la manipulación informativa, la ética profesional y el uso partidista de la televisión pública.

De la cocina al activismo sindical: el recorrido de María del Mar Suárez

El perfil de María del Mar Suárez refleja lo complejo del asunto. Tras años laborando como cocinera en el mismo hospital, en 2021 pasó a desempeñar funciones administrativas, según los registros oficiales. Su papel como liberada sindical de UGT y su implicación en conflictos laborales le han otorgado visibilidad, aunque nunca ha ejercido como médico ni sanitaria cualificada.

Sin embargo, en Mañaneros apareció asumiendo un rol médico, opinando sobre procedimientos y carencias en los cribados de cáncer, un tema especialmente delicado en el ámbito sanitario. Esta escena, cubierta por medios como ‘ABC’, alimenta la percepción de que la televisión pública ha traspasado límites éticos en su tratamiento informativo.

La respuesta del SAS: denuncia y alerta sobre la manipulación

La reacción oficial del Servicio Andaluz de Salud fue rápida. Se presentó una denuncia, actualmente se lleva a cabo una investigación y se emitió un comunicado que subraya lo grave que es que “personas sin cualificación sanitaria se arroguen la representación de los profesionales en un asunto tan serio”. El SAS destaca el riesgo que supone generar desinformación y alarma social con declaraciones erróneas sobre los cribados de cáncer, un asunto que involucra a miles de andaluces.

Simultáneamente, sindicatos médicos y el propio Colegio de Enfermería de Sevilla han advertido sobre los daños reputacionales que este tipo de actuaciones provocan al sistema sanitario y al personal verdaderamente cualificado. Las denuncias también apuntan hacia RTVE, demandando rigor, verificación y respeto por la verdad en sus emisiones.

El debate político y la utilización mediática

La aparición de Suárez en Mañaneros no es un hecho aislado. Varios programas y espacios dentro de TVE han sido señalados por su tono partidista y por dar cabida a voces críticas con la gestión del Partido Popular en Andalucía. Se acusa a la televisión pública de haberse sumido en prácticas cercanas a “telebasura informativa”, mezclando testimonios poco contrastados con análisis sesgados, especialmente en programas conducidos por Jesús Cintora y Jaime Ruiz.

Este episodio refuerza la percepción generalizada sobre cómo el control político sobre RTVE ha crecido en los últimos años. Así se intensifica el conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por partidos opositores. La cuestión relacionada con los cribados se ha convertido casi en un campo simbólico donde se utiliza la salud pública como arma arrojadiza.

Manipulación y desinformación: riesgos para nuestra democracia

Este incidente revela las consecuencias que puede tener la manipulación mediática dentro del panorama informativo actual. Presentar a una auxiliar administrativa como médica durante un horario estelar representa una erosión considerable de la confianza hacia los medios públicos y compromete la veracidad sobre temas tan críticos como son los relacionados con nuestra salud.

Expertos en comunicación y organizaciones profesionales alertan sobre cómo esta confusión entre hechos y opiniones, junto con una falta evidente de verificación e interés por lograr impacto inmediato, están degradando la función social que debería cumplir la televisión pública. La desinformación proveniente de un medio estatal multiplica su efecto negativo e incluso puede generar alarma social o rechazo hacia las campañas sanitarias.

El Hospital Virgen del Rocío ha enfatizado repetidamente que es crucial distinguir entre personal sanitario y administrativo cuando se interactúa públicamente.

ha enfatizado repetidamente que es crucial distinguir entre personal sanitario y administrativo cuando se interactúa públicamente. El SAS ha recordado que ser representante sindical no otorga derecho a hablar o actuar como si se fuera profesional sanitario ante el público.

El Colegio de Enfermería junto con asociaciones médicas insisten en preservar el prestigio y voz auténtica de los profesionales cualificados.

El papel crítico de RTVE: ética, pluralidad y servicio público

Este escándalo reabre el debate acerca del rol que debe desempeñar RTVE como medio público respecto a su obligación hacia la neutralidad, pluralismo e información veraz. Hasta ahora, la dirección del ente no ha proporcionado explicaciones claras sobre cómo evitar situaciones semejantes. La oposición política exige comparecencias responsables así como sanciones; mientras tanto, sindicatos y asociaciones profesionales reclaman rectificaciones públicas junto con garantías para impedir que hechos similares ocurran nuevamente.

El actual panorama mediático está marcado por polarización intensa e incertidumbre; esto demanda mayor transparencia y rigor por parte de los medios públicos. La tentación convertir RTVE en altavoz para intereses políticos específicos podría poner en jaque su legitimidad como pilar fundamental dentro del sistema democrático.