Pitingo lamenta en una carta abierta la polarización a la que Sánchez condena a España

Harto del clima político instalado en España.

El cantante Pitingo recurre a sus redes sociales para lanzar una carta abierta en la que muestra su decepción con la polarización que se ha instalado en nuestro país, especialmente desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa:

Buenos días, familia. Escribo desde la calma, no desde el enfado, pero sí desde el cansancio. La política se ha metido en todo: mesas, amistades, familias, trabajo. Todo son bandos, gritos e insultos. Y eso desgasta.

Aseveró que no quiere estar en un estado de rabia que considera ajeno:

No quiero vivir enfadado. No quiero cargar con una rabia que no me pertenece. Yo soy feliz y quiero seguir siéndolo. Nos han hecho creer que quien no piensa como tú es tu enemigo. Eso no es convivencia, es manipulación.

El artista se declaró no apegado a ningún partido político:

No creo en siglas. Creo que hay políticos que viven del enfrentamiento y personas normales que pagan las consecuencias. Soy mestizo: gitano y payo. Amo a personas negras, blancas, mestizas, gais, heterosexuales… porque antes que nada somos personas.

No tuvo problemas en confensar que él ha fluctuado por las diversas corrientes ideológicas a la hora de depositar su voto:

He votado a izquierda y a derecha. Pensar diferente no convierte a nadie en un monstruo.

También mostró su pesar por el lenguaje que se está usando:

Usamos palabras muy graves como insultos. Cuando todo es extremo, nada importa. Y cuando el lenguaje se pudre, la convivencia también. No quiero extremismos, vengan de donde vengan. Por eso me bajo de esta guerra absurda. No por falta de opinión, sino por no perder el alma.

Para él, su única creencia es Dios y su afición, la música:

Yo creo en Dios. No en el ruido, no en las redes, no en el odio. Y la fe me enseña a buscar la paz. Yo sigo en lo mío, en la música, en unir y en sanar. Llevo casi 25 años caminando con ella y así quiero seguir. Si alguna vez ofendí a alguien, pido perdón de corazón. Gracias por el cariño y el respeto.

Y no es la primera vez que el artista se pronuncia en estos términos.

En agosto de 2025 también lanzó otra carta abierta en la que dio un puñetazo sobre la mesa con el clima político que estaba dejando el sanchismo: