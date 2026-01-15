David Alandete se pronuncia sobre el aquelarre mediático contra Julio Iglesias señalando a los culpables

Una opinión a tener en cuenta.

David Alandete, corresponsal del diario ‘ABC‘ y de COPE en la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos), se desmarca de la cacería mediática que se ha emprendido contra el cantante Julio Iglesias.

Para empezar, asevera que determinados compañeros suyos de profesión no merecen ser llamados periodistas:

De los negocios oscuros de determinados políticos, silencio. De los abusos de ministros y del familión, la nada. Pero para investigar durante tres años los supuestos abusos de un cantante, tiempo de sobra y portadas sin parar. Mientras tanto, miles de muertos en Irán, sin espacio ni interés. Y, de paso, se liquida la presunción de inocencia en España. Periodistas no son. Habrá que llamarlos de otra manera.

Alandete recalca que no es periodismo limitarse a dar voz a un testimonio y dejar que se agote el mismo sin contrastarlo:

Mi razón para afirmar que determinadas campañas recientes son anti periodísticas es que rompen con los fundamentos esenciales del oficio. El periodismo no consiste en amplificar relatos, sino en verificarlos; no en creer, sino en comprobar; no en pasar años logrando una entrevista, sino en verificar que lo que se dice en ella es cierto. Cuando una cobertura se construye sobre testimonios no contrastados, presentados como hechos consumados y sin respaldo documental o judicial, se sustituye el método por la convicción y la información por el señalamiento.

Critica también que se haya liquidado la presunción de inocencia:

Una lección básica de periodismo es distinguir con claridad entre hechos probados, acusaciones y opiniones. Confundir esas categorías desorienta al lector y erosiona la credibilidad del medio, además de la calidad democrática. También implica ignorar principios elementales como la presunción de inocencia, que no es una concesión ideológica, sino una garantía civilizatoria. El contraste de fuentes, la búsqueda de pruebas independientes y la contextualización no son adorno sino el núcleo fundamental del trabajo informativo.

Insistió en que poner en bucle la acusación no es sinónimo de que la misma se permute en verdad: