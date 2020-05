Trump amenaza a Twitter, Facebook y Google con eliminar la ley por la que ahora no son ‘responsables’ del contenido

No se anda con rodeos Donald Trump. El ‘Tuitero Jefe’, como le llaman algunos, no está dispuesto a tragar ni media.

Dijo este 27 de mayo de 2020 que cerraría o regularía a las redes sociales, si perseveran en su ‘oscuras maniobras’.

Pues bien, todo indica que el presidente de EEUU va a ordenar que se revise una ley que durante años ha protegido a Twitter, Facebook y Alphabet’s Google, eximiéndolas de toda responsabilidad sobre del material que se sube a las Redes Sociales por parte de sus usuarios.

Tanto Twitter como Facebook o Youtube han sido fuertemente criticadas por permitir que directamente yihadistas tuvieran cuentas y compartieran contenido terrorista.

También se acusa y con bastante fundamento, a estas gigantescas y populares herramientas de ser propagadoras de odio a través de perfiles de extrema derecha y extrema izquierda.

La Casa Blanca prevé restringir la protección legal para Twitter o Facebok ante demandas de terceros, medida que podría desatar una oleada de millonarios procesos judiciales.

La protección de las empresas contra las demandas se aplica cuando han actuado «de buena fe» para eliminar o limitar la visibilidad de contenidos inapropiados, si bien la normativa actual no define en qué consiste la mala fe.

A Trump, además de eso, parecen preocuparle y mucho las elecciones de 2020.

“Las grandes tecnológicas hacen todo lo posible en su considerable poder para censurar de cara a las elecciones de 2020. Si eso pasa, perderemos nuestra libertad”, escribió Trump en Twitter. “

«No lo permitiré”, aseveró el presidente, para quien las redes sociales ya lo intentaron “fuertemente” durante las elecciones de 2016 y “perdieron”.

Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020