Twitter ahoga a Antonio Maestre por presumir de estar trabajando con vistas al mar

Es lo que se llama ir a por lana y salir trasquilado.

Antonio Maestre, de La Marea, acabó ahogado a críticas después de la ‘gloriosa’ foto que subió a sus redes sociales.

El periodista pretendió presumir de destino vacacional con vistas desde su apartamento al mar, aunque intentando camuflarlo de teletrabajo.

De paso, eso sí, dejó ver que estaba haciendo como que seguía el pleno del Congreso de los Diputados de este 22 de julio de 2020 y para ello eligió una foto en la que aparecía la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, básicamente para que sus seguidores salieran a soltar sus ‘básicas ocurrencias’ drapeadas de insultos diversos.

Y claro, el baño que recibió en la red social del estornino fue épico, especialmente por alardear de unas vacaciones en un tiempo donde la situación del conjunto de los españoles no está precisamente para grandes alharacas:

Pero tú qué haces en la playa, no eras comunista? Los comunistas no van a la playa!! Los comunistas trabajan de voluntarios en gulags a cambio de la dignidad que da trabajar!! So hipócrita!!

Antonio no me decepciones. No está bien alardear cuando algunos los pasamos mal y este año no podemos tener vacaciones.

— Pablo Cruz-Stuart 🔻🎗️ /❤️💛💜 (@lucha_obrera_) July 22, 2020