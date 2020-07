El envidioso Antonio Maestre tiene celos de Vicente Vallés y de cómo la profesión ha cerrado filas en torno al presentador de Antena3

Antonio Maestre cree que el mundo es injusto y que él no ha recibido el mismo apoyo de la profesión del que ha gozado Vicente Vallés tras la campaña iniciada por Podemos contra él.

De esta manera, Maestre se equipara a un periodista de la rigurosidad y profesionalidad de Vallés, anhelado un apoyo que asegura no haber recibido. El colaborador de laSexta no se da cuenta que mientras el periodismo ha cerrado filas en torno a un profesional de la talla del presentador de Antena3, a él no le han hecho mucho caso por ser simplemente un vocero-pancartero de las consignas de la izquierda.

Maestre lleva varios días en modo ‘hazme casito‘. Según arreciaba la campaña de difamación de Pablo Iglesias y sus muchachos contra la prensa, focalizada en Vallés, más salía Maestre a Twitter a reclamar la atención del respetable. Llora el creador de ‘Miguel Lacambra’ porque según su manera de ver las cosas, en la que los árboles le impiden ver el bosque, él no ha recibido el mismo apoyo cuando fue señalado por VOX.

Maestre denuncia que él no recibió tanto apoyo «cuando VOX fue a por él»

El protegido de García Ferreras se cree un mártir (pesado, muy pesado) porque se cree perseguido por VOX, la malvada ultraderecha.

En realidad, lo que hace Maestre es aprovechar un glorioso día en el que la diputada de la formación de Santiago Abascal Macarena Olona le dio un repaso de lo lindo a Xabier ‘El Lechero’ Fortes para rasgarse las vestiduras.

Olona ese día denunció en TVE el sesgo de la Televisión Española de Rosa María Mateo.

Yo no ataco a la Televisión Pública; es una televisión que también me pertenece como española. Esto yo lo denominaría como un equilibrio de fuerzas si tienen al señor Antonio Maestre y otra serie de subvencionados alabando su gestión cuando claramente está poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde TVE una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir

Unas palabras que, junto a los delirios de grandeza de Maestre, han hecho el caldo de cultivo perfecto para comparar su situación con la de Vallés.

La APM le da la puntilla

Aquel día, Olona no señaló a Maestre como sí ha hecho Podemos con Vallés. La de VOX se quejaba del sesgo ideológico de una televisión que pagamos todos los españoles y que se visualiza en que de cuando en cuando cuenten con un agente de la izquierda radical en sus programas.

«La APM no defiende a los periodistas, hace política», se quejaba Maestre, aludiendo directamente al papel de la Asociación de la Prensa de Madrid por dejarle solo ante el peligro.

Y es que Maestre se inventa una realidad que solo existe en su cabeza y se cree la jauría que le sigue en redes sociales.

El ‘zasca’ de la APM llegó y fue doloroso

La APM ampara al periodista Antonio Maestre: https://t.co/dx9kONqzsN / La APM defiende la labor de los verificadores de información frente a los ataques de Vox: https://t.co/yMo7yNNTEd / La APM condena el veto de Vox a los periodistas de El Plural: https://t.co/AXqyOAMDba, etc. — APM (@aprensamadrid) July 6, 2020

La profesión respalda a Vallés

Lo de Maestre son delirios de grandeza y pataletas de niño mimado porque le presten atención. Lo de Vallés es serio. Está en juego la libertad de prensa y de expresión ante las amenazas públicas de un partido en el poder. Podemos quiere controlar los medios y se demuestra.

La profesión ha salido en tromba a defender al presentador del telediario de A3 con la etiqueta ‘YosoyVicenteVallés‘ demostrando que él tiene lo que Maestre nunca tendrá, el reconocimiento a su labor.

Ana Pastor, María Rey, Juan Ramón Lucas, Pérez-Reverte, Carlos Alsina, Carlos Herrera… son muchos los nombres de la profesión periodística los que han cerrado filas en torno a Vallés, para resquemor de Maestre.