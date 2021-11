Sergio Fidalgo: “TV3 cobra de nuestro dinero y se dedica a insultarnos y sembrar odio”

Sergio Fidalgo es escritor y periodista y desde el periódico que lidera, elCatalán.es, clama por “la defensa de la españolidad de Cataluña y el mantenimiento de los lazos con el resto de España”.

En ‘La Segunda Dosis’, el programa que Alfonso Rojo lanza diariamente por el canal de Youtube de Periodista Digital, el periodista critica los continuos ataques que desde TV3 se realizan a España.

La última viene por parte del presentador Xavier Valls quien ha insultado de forma muy grave a España, a la que ha catalogado como un «Estado fascista» a través de su cuenta de Twitter.

Desde el ala más radical separatista – como Peyu y Jair Domínguez – se dedican a sembrar el odio a través de bromas, injurias y gags de mal gusto. Además, destaca Fidalgo que TV3 cobró el pasado año , 300 millones de euros.

Mientras tanto, Sánchez compadrea con los secesionistas y bilduetarras. Papel relevante el de ERC, que ha sido cómplice en «muchos de los señalamientos» y el PSOE pacta con este partido que «tiene una red supremacista muy clara».

Porque la forma de funcionar es sencilla. Quieren echar a los que no piensen como ellos y a los que no, los quieren silenciar.

Pero esta división social que promueven los independentistas pasa factura.

Advierte Fidalgo que Gabriel Rufián no es más que «el chico de los recados» y no pinta nada en ERC. Solo le traslada a Sánchez lo que quieren Aragonés y Junqueras. No es un separatista pata negra.