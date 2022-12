Nace la asociación ‘Pie en Pared’; para enfrentarse a la hegemonía cultural de la izquierda

Madrid acogió en la tarde del 12 de diciembre de 2022 en el Club Monteverdy la puesta de largo de la Asociación Pie en Pared, que nace con el principal objetivo de enfrentarse a la hegemonía cultural de la izquierda y la invasión de las instituciones por parte de Pedro Sánchez.

La Junta Directiva de la Asociación está llena de figuras importantes de la vida política española que formaron, o forman parte de organizaciones políticas como VOX, PP o Ciudadanos.

Destaca el nombre de Esperanza Aguirre que asegura que «lo que tiene que hacer» esta asociación «es refutar a la contra todos los mantras de la izquierda». O lo que Marcos de Quinto, que fuera diputado de Ciudadanos, llama «combatir la hegemonía cultural de la izquierda». Para el también ex de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay un punto en el uno dice hasta aquí hemos llegado, si retrocedo más, ¿que me queda?». Para Girauta se trata de «un proyecto occidental, no sólo español aunque nace en plena mamarrachada antidemocrática de Sánchez» y puntualiza que Pie en Pared no busca «que la hegemonía pase a la derecha, sino a la democracia liberal» que es la que está amenazada según la asociación.

Para el economista Daniel Lacalle la llamada ideología Woke «no es progresista, no es una cultura sino la anticultura y en el aspecto económico es particularmente gallina». Para Alejo Vidal-Cuadras, exlíder del PP en Cataluña y exmiembro de VOX, la hegemonía cultural de la izquierda «es avasalladora» y «hay que enfrentarse a ella con valor y con decisión, es algo imprescindible».

Un punto de vista que comparte otro de los asistentes al evento, el escritor Fernando Sánchez Dragó que considera el nacimiento de Pie en Pared como «algo positivo» como lo es «cualquier cosas que ataque la situación que estamos viviendo». Por su parte, Iván Espina de los Monteros puso el foco en la sociedad civil «que en España nunca ha sido muy importante» pero a la que cree que hay que movilizar para que «desde ella se exija a los políticos dar respuesta» a los problemas.

El director de Periodista Digital, Alfonso Rojo también asistió a una presentación en la que destacó que se habló «y con razón del periodismo claudicante» pero echó en falta que se citara «al sindicalismo marisquero» y sobre todo al «capitalismo cobardón, a nuestros empresarios». «Estamos en un punto en el que no hay margen, ante un Golpe de Estado, ante un cambio social radical», asegura Rojo.