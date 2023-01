Un periodista chino le mete un zasca en toda la boca a Rita Maestre por su patético mensaje por el Año Nuevo chino

Se escuchó hasta en la China.

Monumental zasca que se ha llevado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por su patético mensaje por el Año Nuevo chino.

La comunista había colocado en su perfil de Twitter un mensaje buscando relevancia, aprovechando la celebración de esta festividad en el gigante asiático. Por su puesto, lo hizo dejando de manifiesto su empeño en usar el mal llamado lenguaje inclusivo, que cuando no cae en redundancias semánticas, emplea neologismos con claro sesgo ideológico.

Sin embargo, el periodista y disidente chino, Yuan Lee no dejó pasar esto y le envió una respuesta a Maestre que la retrató y le dejó sin argumentos:

«En chino no decimos «a todos y todas las vecinas chinas». No nos importa en absoluto llamarnos «todos los chinos»».

En chino no dicemos "a todos y todas las vecinas chinas". No nos importa en absoluto llamarnos "todos los chinos". https://t.co/QUMKZn9LDT

Lee es un activista por los derechos humanos, que ha tenido diversas participaciones en programas como Horizonte o 7NN, donde intenta arrojar luz sobre el terrible régimen autoritario del Partido Comunista Chino que gobierna China desde 1949.

El Secretario General del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, ha dejado en ridículo a la Portavoz de MásMadrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por una nueva pataleta en Twitter.

La ‘colega’ Maestre acusó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de «llenar de humo» la capital. También le acusó de realizar políticas “electoralistas” en un mensaje de publicado en su perfil en la red social del pajarito.

Pero lo peor no fueron las acusaciones sin sustento sino que acompañó el texto con una foto de las conocidas como Cuatro Torres de hace años, en la que se aprecia un ambiente contaminado y hasta grúas de construcción.

Grúas sobre las 4 torres. No estaban terminadas. No es foto de ahora. Hay que ser cutre. simbolismo perfecto para acabar 2022 de lo que es Rita y MasMadrid. Un bulo permanente. https://t.co/PSCIewgQCq

Ante esta pifia, Serrano respondió desde su perfil en Twitter señalando el detalle que se aprecia a simple vista: las grúas de construcción sobre las cuatro torres, por lo que la acusó de ser «cutre» por usar una foto antigua para acusar al alcalde y la sentenció con una frase contundente: «un bulo permanente».

«Grúas sobre las 4 torres. No estaban terminadas. No es foto de ahora. Hay que ser cutre. simbolismo perfecto para acabar 2022 de lo que es Rita y MasMadrid. Un bulo permanente».

José Luis Martínez-Almeida volvió a despellejar viva a Rita Maestre.

Solo 24 horas después del colosal ‘zasca’ que le metió en las redes sociales por acusarle de respaldar el machismo, el alcalde de Madrid aprovechó el Pleno municipal del 29 de noviembre para responder a las acusaciones en su contra lanzadas desde las formaciones de izquierda y extrema izquierda

El ‘popular’ recordó a Podemos y Más Madrid que son quienes ejercen la “violencia política” al “expulsar de la sociedad” a quien no comulga con sus ideas. A lo que remató: “esto es la izquierda de Pablo Iglesias”.

“La premisa de la que parten no es que detestan a racistas, homófobos, machistas… es que no toleran a nadie que piense de forma diferente a lo que plantean, y ese es el origen de la violencia política, porque tenemos una izquierda que si no comulgas con sus planteamientos de feminismo, de derechos LGTBI especialmente con la Ley Trans… tienes que ser expulsado de la sociedad, y si no asumes que manda la izquierda de Pablo Iglesias entonces automáticamente eres machista”, sonrojó a la extrema izquierda.