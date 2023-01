El nuevo bulo que dispara Rosa Villacastín contra la política con la que está obsesionada

Le da igual 8 que 80.

Rosa Villacastín tiene una obsesión enfermiza con Isabel Díaz Ayuso y la acusa de todos los males de la humanidad.

Ahora, aprovechando la ola de frío instalada sobre Madrid, la otrora sagaz periodista se lanza a difundir otro bulo acusando a la presidenta regional de maltratar a los vecinos de la Cañada Real con diversos cortes de luz.

Y eso que ya hace tiempo la propia dirigente del Gobierno de la Puerta del Sol explicó en la propia Asamblea regional cuál era la realidad que acontece a diario en ese núcleo respondiendo a una pregunta de Unidas Podemos:

Ayuso explicó que desde el Gobierno autonómico se mantuvieron numerosas reuniones con otras administraciones y con los responsables de la empresa de luz pero subrayó que es la Delegación de Gobierno «quien tiene que actuar»:

Mientras la Policía no haga nada es inviable que estas personas dejen de estar enganchadas a la red. El consumo es tan ingente que ni siquiera querrían pagar las facturas. Hace falta, tal y como está ese entramado organizado, una actuación policial. Entiendo que les vean como misioneros pero para nosotros es una cuestión de orden público y de seguridad para que no se vulneren los derechos allí en la Cañada Real.

Pero para Villacastín la mala de la película sigue siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Ayuso, se te ha pasado por esa cabecita tuya, pensar el frío horrible que tienen que estar pasando todos a quienes has dejado sin luz en la Cañada Real? No? Lo imaginaba. Solo estas para lanzar discursos incendiarios, no para arreglar los graves problemas de Madrid.

Obviamente, a la periodista le cayó la del pulpo:

El resto de españoles que lo están pasando mal te da igual.

Claro, lo de la Cañada Real vende más.

Por cierto, no regularizan luz pero tienen coches de superlujo y no se privan de nada.

Igual es que quieren todo gratis, ¿podría ser?

Por aquello de que quien no llora no mama.

