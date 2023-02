Ana Obregón abofetea a Pedro Sánchez y a Irene Montero por «sacar abusadores sexuales a la calle»

Contundente.

La actriz y presentadora Ana Obregón se ha mostrado contundente al criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por las nefastas consecuencias que ha traído la aplicación de la chapuza legal de la a Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como Ley del Sí es Sí de Irene Montero.

En tres meses, se han beneficiado 400 delincuentes sexuales con rebajas de penas que en algunos casos ha supuesto la libertad por haber cumplido ya condena. Todo ante la impávida mirada del Gobierno PSOE-Podemos que se ha dedicado a defender una normativa que fue aprobada pese a que diversos organismos alertaban de que esto iba a pasar.

Obregón criticó primero al Gobierno, el pasado tres de febrero, Día Internacional contra el Cáncer, durante la gala de la Fundación Aless Lequio. Esta ONG ha sido formada en honor al hijo de la actriz, Álex Lequio, que falleció a los 27 años a causa de esta enfermedad.

Durante el evento, la presentadora de las pasadas campanadas ha atizado al Ejecutivo por no apoyar a los proyectos de investigación. Se encontraba junto a una miembro de España del proyecto Inter-Ewing, que investiga el sarcoma de Ewing. Explicaba que no habían tenido financiación y casi quedan fuera.

«El Gobierno os ha ayudado poco, ya sé que que no te atreves a decirlo pero a que es verdad. No, claro. Es que la cosas hay que decirlas. Están tan liados sacando abusadores sexuales a la calle…»

A través de la Fundación Aless Lequio, Obregón hizo entrega de 150 mil euros para la financiación de este proyecto de investigación médica.

La madrileña ya había hecho unas declaraciones contundentes el mismo día en el programa de Sónsoles Ortega en Antena 3, que aprovechando que estaban en directo, nadie «la iba a cortar»:

«Lo voy a decir ahora y nadie me va a cortar, el Gobierno no da absolutamente nada para investigar el cáncer. Cada hora se diagnostican 32 nuevos casos. Cada día mueren en España casi 300 personas a causa del cáncer, pero el Gobierno no financia proyectos. Hay ensayos para curar a gente que están en las farmacias y, desgraciadamente, no se pueden pagar. Hay muchas curas que no llegan a los pacientes porque no quieren darnos el dinero».