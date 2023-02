Maldini cuenta su ‘no’ a Maradona y la anécdota con el Cholo Simeone

Para comenzar una entrevista siempre se empieza presentando al invitado.

Y con el último de ‘El VAR de PD’ fue muy sencillo puesto que lo reconoce casi todo el mundo. Julio Maldonado, más conocido cómo Maldini, es un periodista que lleva toda una vida afiliado al fútbol y al periodismo.

Su pasión por comunicar y analizar el fútbol le nació desde que era joven. El periodista repasa con nosotros toda su carrera, sus nuevas aficiones, su faceta como youtuber y le sonsacamos su lado más personal.

Pregunta: Bienvenido a ‘El VAR de PD’ Maldini. Estamos precisamente en un bar, con b, que es donde realizas tú algunos de tus vídeos del canal. En esta nueva faceta de youtuber buscas más ese feeling con tus seguidores y ese contacto.

Respuesta: Pues sí. Al final con el YouTube es una manera diferente de comunicarse con la gente y le gusta porque mis vídeos funcionan.

P: Y dentro del personaje de Maldini que eres, por así decirlo, como un friki del fútbol (al igual que yo), ¿eres así en tu vida privada?

R: Pues eso habría que preguntárselo a mi familia. Pero yo creo que sí. No soy un tipo normal y lo reconozco. Veo muchos partidos al día y le dedico muchas horas al día. En vacaciones por ejemplo cuando hay muy poco fútbol me pongo partidos para relajarme. En la temporada normal me relajo viendo series y películas. Es que hay veces que me satura el fútbol como es normal. O que tengo que ver partidos que me apetece ver menos que otros para comentarlos luego bien.

P: ¿Dirías que la televisión es lo que más te gusta hacer?

R: Sí, sin duda. Me apasiona la radio con mis hermanos de COPE, pero la tele me gusta más porque creo que es lo más complejo y requiere una serie de condicionantes que tiene que salir perfecto. Hacer radio es muy difícil pero hacer buena tele de calidad lo es más. Por ejemplo, ‘Informe Robinson’ era hacer buena tele. Porque programas malos se hacen y es muy fácil hacerlo mal. A mí muchas veces me han salido mal. En Fiebre Maldini a veces, o cuando comento. La tele es donde más disfruto y dentro de la tele no hay nada cómo comentar un partido desde el estadio. Y si es con Carlos Martínez mejor porque es el mejor.

P: Y en esa famosa relación falta Michael Robinson. ¿Se le echa de menos?

R: Claro que sí. En todo. Ahora está Álvaro (Benito) en las retransmisiones por ejemplo. Pero es que él tenía un muy buen talento para la televisión.

P: Y cambiando de tema, tú has emprendido un camino en YouTube. ¿Crees que es necesario un cambio en cuanto a la nueva forma de comunicar con los nuevos métodos cómo YouTube mismamente o Twitch?

R: Claramente sí. Todo evoluciona en la vida. Antes no existía internet y ahora puedes emitir en directo desde cualquier parte del mundo. Yo con YouTube llego al mundo entero y eso es imposible en la tele. Bien utilizado Twitch o YouTube está bien aunque hay otros que no lo usan bien.

La anécdota con el Cholo, el ‘no’ a Maradona y ofertas de primera

P: ¿Y no crees que hay más gente que usa estos nuevos medios de comunicación mal que bien?

R: Es que hay mucho fanático. Lo bueno es que también hay mucha variedad. Aunque los fanáticos resaltan más. El que es fanático es fanático. Mira yo hace muchos años estuve con el Cholo Simeone en Milán, cuando jugaba en el Inter, y salíamos de la zona de entrenamiento y la gente se le echaba encima del coche y el tío no paraba. Y yo le decía ‘Cholo para, que vas a atropellar a uno’. Y de hecho lo atropelló. No iba rápido, pero los tíos rebotaban en el coche. Y luego me dijo: ‘estos que hoy me quieren, mañana me querrán matar’. Pues esos son los fanáticos de YouTube. Y hay que huir de ahí.

P: Y más allá de con el Cholo, ¿tienes alguna anécdota con alún otro exfutbolista? Porque, por ejemplo, mantienes contacto con Xavi.

R: Con Xavi mantengo contacto por WhatsApp sí. Es un tío encantador. Con Gustavo López por ejemplo, que estuvo en el Celta sí que es mi amigo. Pero es que intento no mantener mucho contacto con gente del fútbol porque luego eso influye a la hora de comunicar. Ya me pasó con Gustavo López cuando hizo un mal partido ante el Celta. Y ahora hay mucha barrera entre el futbolista y el periodista además.

P: ¿Y es cierto que Maradona te quiso llevar en su cuerpo técnico en el Mundial de 2010?

R: No del todo. Yo estuve con Maradona comentando el Mundial de 2006. Y el último día dijo que me iba a ir con él cuando entrenase, pero se quedó en nada. Tampoco me hubiera ido porque lo que me gusta es comunicar. Y no tengo necesidad. También he tenido ofertas como director deportivo. Del Zaragoza cuando estaba en primera en la época de Agapito. Pero el fútbol es muy volátil y lo rechacé.

P: ¿Y qué consideras que te queda por hacer?

R: Al final de fútbol y periodismo, yo creo que nada. He hecho finales, Mundiales, Champions… Lo que sí que quiero hacer es que Mundo Maldini sea una marca. Eso sí me queda por hacer. Pero no ser yo una marca, sino Mundo Maldini. Ser un medio de comunicación, vamos. Yo creo que lo conseguiré.

Test de preguntas cortas

P: Elige una: televisión o Youtube

R: Youtube.

P: The Wild Project, La Resistencia o Club 113.

R: La Resistencia. Aunque Jordi Wild es muy bueno también. Déjame coger las dos. Club 113 la tercera en la pole.

P: Dime 5 jugadores que crees que serán estrellas mundiales.

P: Andrey Santos de Brasil, Luciano Rodriguez de Uruguay, Álvaro Rodríguez de Uruguay, Facundo, central del Valencia de Uruguay también y Segovia de Paraguay.

P: ¿Y Endrick?

R: Es que ya le considero casi estrella.

P: ¿Qué comerías y beberías en tu última cena?

R: Tomaría un ron Barceló, aunque no soy mucho de beber. Y de comer un buen entrecot con unas buenas patatas fritas.