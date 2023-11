Ndongo vive, la lucha sigue

Es lo que tienen las redes sociales.

Bertrand Ndongo, reportero de Periodista Digital, lleva varios días siendo tendencia en redes sociales como Twitter (hoy rebautizada como X) merced a un bulo que se propagó como la pólvora.

Y es que, a consecuencia de las protestas en la madrileña calle Ferraz, en las inmediaciones de la sede del PSOE, y tras ver como el periodista de origen camerunés llegó a ser gaseado, alguien hizo correr la historia de que en otra concentración había sido golpeado por la Policía y que se había convertido en el George Floyd español.

Tanto fue así que asistentes a las manifestaciones próximas al cuartel general de los socialistas llegaron a zamparse el bulo del asesinato de nuestro reportero:

🇪🇸 Una joven trolea a OK Diario diciendo que han matado a Bertrand Ndongo en directo en Ferraz y que nadie habla de ello porque es un negro de derechas. pic.twitter.com/OqaTfzqLSt

De hecho, el propio Ndongo tuvo que acabar por salir a la escena pública y desmentir la noticia grabándose un vídeo frente al Tribunal Supremo:

¡El negro está vivo! No sé a qué ha venido la coña. Estoy vivo. Hay gente llamándome llorando, tengo el teléfono ‘petao’ preguntándome qué ha pasado. Los que me queréis muerto, tenéis tiempo. Necesitáis una espera, una cama y 500 años para esperar.

Desde luego este hecho sí que dio posteriormente para mucha mofa en las redes sociales:

Me comenta desde Zarzuela el mismo q me dio el soplo sobre que el rey abdicará en Leonor para no firmar la amnistía que Bertrand Ndongo ha muerto debido al impacto de una bala de goma en los cojones xq los tenia muy gordos

Un héroe de Ferraz

Rest in peace nuestro negro de Vox pic.twitter.com/Z1AjcQbAfS

— Oscar T. 🇪🇸 (@Coloidesoxigeno) November 14, 2023