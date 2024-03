Margallo tiene un mensaje nefasto que dar a Rojo y a los españoles: «El Caso PSOE no bastará»

José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944) es un político español, miembro del Partido Popular y diputado al Parlamento Europeo.

En su carrera política ha desempeñado funciones como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 2011 a 2016, director general de Desarrollo Comunitario en el Ministerio de Cultura y diputado en el Congreso de los Diputados en diversas legislaturas. También ha pertenecido al Parlamento Europeo en distintas legislaturas (1994-2011; 2019-actualidad) y ha sido vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Además, ha sido tertuliano en distintos medios.

Es el protagonista de una nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su visita al plató de Periodista Digital ha conversado sobre el panorama político y social, dejando unas interesantes reflexiones:

“La amnistía supone un paso más en un proceso cuyo final es la autodeterminación”.

“Esta amnistía se parece a la del 39: se la conceden a sí mismo los protagonistas de un golpe de Estado”.

“La amnistía choca con tres principios europeos: el terrorismo, la malversación y la alta traición por la injerencia externa por parte de los rusos”.

“Pedro Sánchez es el peor presidente de todos, sin la menor duda”.

“Zapatero cometió varios pecados capitales entre ellos, el romper el espíritu de la transición”.

“Este proceso culminará en un referéndum o volviendo a una operación Margall”.

“Los independentistas ya no quieren sacar a Cataluña y Euskadi de España sino España de esos territorios”.

“El poder Judicial por primera vez en la historia democrática tiene un presidente y un vicepresidente del mismo partido”.

“Sánchez poco a poco ha ido carcomiendo las instituciones para eternizarse en el poder”.

“A Puigdemont no le importaría que lo metan preso porque lo martiriza”.

“A los ‘indepes’ catalanes les une el odio a España pero les separa el odio por quien maneja la hacienda ahí”.

“Puigdemont puede ser presidente”.

“Yo creo que esta Legislatura llega hasta al final: no hay moción de censura posible”.

“Viene tres años de desgobierno”.

“La voluntad de permanecer en el poder es mayor al asunto Koldo”.

“A los socios de Gobierno les ha encantado el caso Koldo porque debilita al Gobierno”.

“En la Unión Europea hay dos clases de países: los que son pequeños y los que no saben que lo son”.

“La sociedad española no está consciente de lo que está pasando”.

“Sánchez para mantenerse en el poder ha revivido el espíritu de la guerra civil”.

“La naturaleza tiene horror al vacío y si no ocupamos los espacios, lo llenan otros”.