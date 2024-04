José María Figaredo denuncia cómo VOX ha sido violentado en País Vasco: «Nos han tirado piedras y perseguido»

Alto y claro.

José María Figaredo, diputado de VOX en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, fue entrevistado en ‘La Segunda Dosis‘ (Periodista Digital) para hablar de cómo discurrió la campaña electoral de su partido en el País Vasco.

El parlamentario de la formación de Santiago Abascal denunció el acoso al que se han visto sometidos en cada acto que organizaron en las diferentes provincias vascas.

Figaredo vino a demostrar que, por mucho que se hable de pacificación y que ETA es algo del pasado, lo cierto es que en las calles vascas sigue existiendo un señalamiento de aquellos que están por la defensa de la unidad de España:

Realmente ha habido muchísima violencia, que los medios por supuesto no han recogido. Pero aquí hay una cuestión que hay que destacar y es que tema corrupción y Partido Socialista, cómo no podía ser de otra forma. Probablemente todos los oyentes, todos los televidentes saben que hace una semana o dos semanas a un socialista de Astorga, creo que era, un vecino le insultó y le dijo no sé qué, y ya salieron todos los terminales mediáticos del PSOE lloriqueando por la violencia y no sé qué. Y ahora a los candidatos de VOX en pueblos de Guipúzcoa les están tirando piedras, persiguiendo. En el mitin de Santiago Abascal en Bilbao, hace escasos, días tuvieron que salir escoltados. A Pepa Millán precisamente, le cayó, yo creo que fue una piedra justo en la espalda, es una cosa de locos.

Figaredo denunció el silencio mediático ante las agresiones a VOX:

Y esa violencia no aparece en ningún lado, por supuesto nadie la condena, y no se ha visto en ningún lado. Y ahora, ¿qué pasa? Y por el contrario, solo se habla ahora de la hipócrita condena o no condena de Pedro Sánchez sobre Bildu, que si dice o no dice, cuando se llevan apoyando en Bildu, toda la legislatura, le han dado a Bildu la Alcaldía de Pamplona, y ahora quieren hacer una noticia a partir de algo que todos sabemos, y es que Bildu es una terminal política de ETA, todos lo sabemos. Y ahora quieren hacer noticia de ello. En fin, esa es la corrupción moral que se está produciendo en esta campaña. O sea, VOX asediado, VOX apedreado, VOX sometido a una violencia extrema, que no sale en ninguna noticia, que no se menciona, VOX silenciado en los debates, VOX silenciado por los medios de comunicación, y bueno, sin embargo ahí seguimos luchando y dando la batalla.