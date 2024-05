Los datos y las cifras que el Gobierno Sánchez no quiere que sepas: Alfredo Perdiguero habla claro

Alto y claro.

Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, sacó los colores al Gobierno Sánchez con una serie de datos que tiene perfectamente ocultos.

En ‘La Segunda Dosis‘ (Periodista Digital) le contó y le cantó a Josué Cárdenas las cifras que La Moncloa guarda con celo y bajo llave para que los españoles no sean conscientes de la realidad que se vive en el país.

Por ejemplo, uno de los datos que se esconden es el de la nacionalidad de quienes asesinan a mujeres:

Y es que voy más allá, Josué, ¿por qué motivo no sacan los datos? Te voy a poner un punto más de inflexión a estos autodeminados autoprogresistas o progresistas, como quieran decirle. De las 54 mujeres asesinadas el año pasado, no sé si al final fueron 55 o 56, bueno, de las 54, que yo me quede en esa cifra, 26 fueron asesinadas por ciudadanos extranjeros. No entro ya en nacionalizados. 26 por ciudadanos extranjeros.

¿Tú has visto a esta gente que sean capaces de condenar o decir qué nacionalidades son esos extranjeros? Es decir, ¿el 10% de la población nacional total son capaces de asesinar a la mitad de las mujeres en España y no pasa nada? ¿No quieren reconocerlo porque tienen miedo a que les digan racistas, xenófobos? Pues, Josué, el dato mata el relato.