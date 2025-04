Cebrián baja el ego a los ‘literatos’ Iglesias y Zapatero y los hunde en la más absoluta irrelevancia

No va a ser su mejor publicista.

Juan Luis Cebrián, desde su tribuna en ‘The Objective‘, no tiene muy buena opinión de los dos últimos libros que han salido al mercado, el de Pablo Iglesias y el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Quien fuera director de ‘El País‘ aseguró que los libros le llegaron por casualidad a sus manos y no porque él los estuviese buscando:

Cayeron en mis manos, como por casualidad, dos libros firmados por un expresidente y un exvicepresidente de gobiernos sedicentemente progresistas. Me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero (‘La solución pacífica’) y Pablo Iglesias (‘Enemigos íntimos’). Sus obras son ejemplos sustantivos de la ausencia de autocrítica del poder, incluso cuando ya no se ejerce.

Añadió que ambas obras son un auténtico ladrillo, pero que al menos la del podemita tiene algo de chispa:

Ninguno tiene elegancia literaria, aunque reconozco el abrupto ingenio de Iglesias, vencedor indudable frente al autoelogio permanente de Bambi, como llamó a Zapatero otro vicepresidente socialista, este sí versado y audaz en las lides de la cultura. Su incompetencia (la del susodicho cervatillo) le llevó a ignorar y no combatir la crisis del 2008, arrojando al país a una situación económica calamitosa, aunque no parece aceptar responsabilidad ninguna. Ahora pretende aleccionarnos sobre el futuro del mundo, sin sonrojarse siquiera por su repetida defensa del tirano de Venezuela y sin explicar si es o no remunerado su encendido apoyo a China.