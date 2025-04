Begoña Gerpe arremete con todo contra el ‘pide perras’ Pablo Iglesias: “¡Desgraciado!”

Durísima.

La abogada y divulgadora Begoña Gerpe ha arremetido con dureza contra el ex vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, al que ha definido como un “rico cutre”. Ha criticado el discurso de odio del podemita y la hipocresía que ha mostrado entre lo que dice y lo que hace.

“Cuando a mí Pablo Iglesias me dice ‘gentuza’ y ‘clasista’, lávate la boca (…) Mira, desgraciado, yo he estudiado por becas, desgraciado. Mi madre limpia, mi madre tiene 65 años y problemas en las articulaciones pero sigue trabajando, ni un día de baja, nunca».

Gerpe ha confesado en una entrevista con en el canal de Wall Street Wolverine que es una “persona que viene de muy abajo”. Eso sí, recalca que eso no tiene un mérito en sí mismo, sino que son las circunstancias en las que nació. “La pobreza no tiene ninguna virtud especial (…) Me hubiera gustado vivir holgadamente. Creo que la persona se hace”.

Por esta idealización de la pobreza y de la lucha de clases, la youtuber ha continuado cargando contra el “pide perras” Iglesias, por la utilización de los militantes para financiarse un nuevo local para su chiringuito.

El duro mensaje de Begoña Gerpe a Pablo Iglesias: pic.twitter.com/JJq5Jnf7dA — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 21, 2025

“Me parece muy bien que pida perras pero me resulta llamativo que en menos de una semana, creo que ya supero los 40.000 euros -cuando lo miré eran 30 y pico mil largos y me dijeron que ya habían superado la barrera- y tiene a los perroflautas dando palmas, le saltan las liendres de la cabeza”.

En cuanto a la gente que defiende e incluso aporta al nuevo ‘proyecto’ del podemita, hace una pregunta sobre la incoherencia del asunto.

“Yo digo ‘ostras’, ¿pero esta gente no es la que tiene un problema para acceder a la vivienda en alquiler y está a favor de la okupación y resulta que tienen tanto dinero para darle a Pablo Iglesias?”.

Entrevista con Periodista Digital

El pasado miércoles 9 de abril de 2025 entrevistamos a la abogada y youtuber Begoña Gerpe con motivo de su marcha a Andorra antes de que pueda ser condenada por un delito de odio o sufrir multas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En abril de 2023, la letrada fue demandada por varias asociaciones gitanas por hacer un vídeo en el que se analizaba una violación grupal a una niña de 11 años por parte de cinco hombres de etnia gitana.