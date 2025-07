¡Ayuso pide la declaración de Hacienda del yerno del proxeneta y la de Begoña!

Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez han convertido su rivalidad política en un espectáculo recurrente que va mucho más allá de la mera discrepancia institucional.

La última jornada parlamentaria ha sido testigo de un nuevo episodio del pulso entre ambos, cuando el presidente del Gobierno volvió a aludir a la presidenta madrileña durante su comparecencia en el Congreso para rendir cuentas sobre los casos de corrupción que sacuden al PSOE y al Ejecutivo central.

La reacción de Ayuso no se hizo esperar. Con una mezcla de indignación y sarcasmo, la líder autonómica exigió “ver la inspección fiscal de Begoña Gómez, del hermano y de los ministros”, en alusión directa a la esposa del presidente y otros miembros del entorno socialista. La alusión no es gratuita: se produce en plena tormenta mediática por las investigaciones sobre contratos públicos, supuestos tratos de favor y movimientos económicos bajo sospecha.

La crispación política en España lleva meses instalada en niveles altísimos. El caso Ábalos, la dimisión de altos cargos socialistas salpicados por tramas de comisiones y los recientes movimientos judiciales contra el fiscal general del Estado han puesto al Gobierno contra las cuerdas. Sánchez, en su intervención, trató de vender nuevas medidas anticorrupción —como entregar la instrucción de causas a la Fiscalía o encargar una encuesta al CIS sobre percepción ciudadana—, pero la oposición lo acusa de maniobrar para proteger a los suyos y desviar la atención.

Ayuso no perdió ocasión para cargar contra lo que considera una “operación de Estado” urdida desde La Moncloa para neutralizar a los adversarios políticos. Su réplica estuvo cargada de ironía: “Vaya noche buena en La Moncloa… habrán tenido que llamar a telelangosta: Oiga, mande más de aquí, no podemos salir hasta que no organicemos otra operación de Estado”, soltó en tono jocoso durante el pleno autonómico.

La presidenta madrileña fue aún más lejos, acusando al PSOE de filtrar datos fiscales y personales para atacar a rivales mientras se escandalizan por revelaciones sobre sus propios líderes. “Aquí se ha filtrado de todo contra todos”, sentenció Ayuso, recordando las inspecciones fiscales promovidas desde los poderes del Estado e incluso alusiones —nada disimuladas— a las famosas saunas que han salpicado titulares recientes, convirtiéndose en munición habitual del debate político madrileño.

