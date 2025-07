Elisa Beni, desatada contra las ‘focas’ que aplaudieron a rabiar a Pedro Sánchez: «¿Cómo se puede ser tan servil con un inútil?»

Como diría un clásico, a Pedro Sánchez solo le faltó sacarse salva sea la parte para terminar de burlarse de todos los españoles.

La comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la corrupción se convirtió en poco menos que un circo romano donde se aclamó sin frenos al líder del PSOE.

Elisa Beni, en ‘El Análisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid) alucinó con la salva de aplausos que se le dio a Pedro Sánchez antes de comenzar su alocución ante el plenario:

¿Cómo pueden aplaudir a este señor? Es decir, ¿cómo ningún votante socialdemócrata ni de izquierdas puede aplaudir a este señor? Es decir, que sabemos y no teníamos duda de que le iban a seguir sustentando porque estar en el poder o poder obtener cosas del poder es algo a lo que no se renuncia fácilmente. Pero, ¿por qué le aplauden? Es decir, ¿por qué le aplauden a un tipo que lo que nos está diciendo es que no se enteró absolutamente de nada?

Detalló que el entorno del que se rodeó Sánchez no era, precisamente, el más saludable:

Primero, que tenía un entorno totalmente tóxico, porque claro, cualquier ciudadano mira a su alrededor y esto de encontrar tantos puteros, rijosos, chorizos y tal, pues afortunadamente no nos pasa. O sea, solemos tener entornos bastante más saludables. Pero no solamente tenía ese entorno y además les dio todas las responsabilidades, sino que además, como si fuera tonto, no se enteraba absolutamente de nada. Todo era un clamor. Los rijosos que acosaban a las chicas en Moncloa, en fin, los sabía todo el partido, menos él. Menos él porque no dejaba que le fueran a decir nada. Ojo, que esto también lo han contado dentro del PSOE. Porque no le gusta que le digan cosas que no le gusta o que le desagrada. Y la gente se calla.