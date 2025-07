Ana Iris Simón recibe un tsunami de apoyos tras ser censurada su última columna en ‘El País’

Veto sin explicación.

La columnista Ana Iris Simón se acostó la noche del viernes 11 de julio de 2025 con una más que desagradable sorpresa.

El medio donde publica sus reflexiones, ‘El País‘, optó por vetar su artículo que debería de haber visto la luz en la mañana del sábado 12 de julio de 2025.

Sin embargo, por razones que a la propia escritora se le escapan, el medio de la calle Miguel Yuste (Madrid) optó por censurar su tribuna:

En redes sociales, todo fue un apoyo sin condiciones a la periodista colaboradora de ‘El País’:

He escrito y publicado varios miles de en ElPaís entre 1984 y 2007. Desde todas partes del mundo y sobre todo tipo de asuntos. De política exterior e interior, en reportajes, artículos, columnas, editoriales.

No recuerdo que me levantaran a mí jamás alguno. No quiere decir…

— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) July 12, 2025