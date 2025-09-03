  • ESP
Ayuso sentencia a Sánchez tras la admisión de su recurso en el Supremo: “Está fuera de control”

La popular critica el reparto de menores inmigrantes por parte del Gobierno y afirma que “no hay nada peor que tratarles como mercancía”

Ayuso sentencia a Sánchez tras la admisión de su recurso en el Supremo: “Está fuera de control”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado tras conocer que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite su recurso contra el reparto de menores inmigrantes que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez.

La acción judicial tiene como objetivo recurrir la normativa aprobada por el Ejecutivo central el pasado 22 de julio, en la que se establecen las medidas para el reparto de los menores no acompañados que han llegado masivamente a Canarias y que han desbordado los sistemas de acogida de la isla.

Este recurso es el segundo interpuesto por la Comunidad de Madrid y fue presentado el pasado 30 de julio. El primero fue contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y estuvo acompañado por otras 10 comunidades autónomas.

Además, este miércoles, 3 de septiembre, se ha interpuesto un tercer recurso.

La Comunidad de Madrid sigue exigiendo a Sánchez, por diversos canales, la entrega de la información empleada para el reparto discrecional de los menores no acompañados, que excluye a Cataluña y al País Vasco, y al que señalan como arbitrario y discriminatorio.

Tras la admisión a trámite de la acción judicial, Ayuso ha publicado un mensaje en su perfil de X. Critica que la política migratoria impulsada por Sánchez “está fuera de control”, señala que los perfiles de los menores que deben ser acogidos son “cada vez más complejos” y que el reparto arbitrario se hace para “contentar” a sus socios independentistas.

Por último, reprocha al líder del PSOE que “trate como mercancía” a los menores y exige que se ponga fin a este “despropósito”.

El mensaje completo:

“La política migratoria del Gobierno está fuera de control. Además, trae menores con perfiles cada vez más complejos que después abandona para contentar a cuatro demagogos y a sus socios.

Nosotros cumplimos con la ley. No hay nada peor que tratarles como mercancía.

Es urgente que Sánchez ponga fin a este despropósito que colapsa centros, recursos y que solo irá a peor”.

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

