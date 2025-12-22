Víctor Sánchez del Real lanza un aviso al PP y a Vox tras la debacle de Pedro Sánchez en Extremadura: «No lo menosprecien»

El consultor y analista político Víctor Sánchez del Real ha reflexionado sobre el resultado electoral en Extremadura, que se ha saldado con un gran resultado para el centroderecha y una debacle tremenda para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE.

Pese al buen —aunque agridulce— resultado del Partido Popular y al gran resultado de Vox, el exdiputado llama a no confiarse ni a considerar que el marido de Begoña esté muerto políticamente.

Un error que cometieron ambas formaciones antes de las elecciones generales del 23J, lo que permitió a Sánchez rehacer el Gobierno Frankenstein, agregando a Junts como socio para la investidura.

«No menosprecien a Sánchez. Poner al peor candidato posible es, al mismo tiempo, fusible y medidor:

— Fusible: se come parte del marrón electoral.

— Medidor: ya sabe cuánta agua queda en la piscina.

No le menosprecien».

De igual forma, Sánchez del Real considera que vendrán meses “complicados” de negociación para que la popular María Guardiola pueda formar Gobierno. También estima que sería un suicidio político convocar nuevas elecciones, ya que no logró su objetivo de alcanzar la mayoría absoluta.

Por último, vaticina que el presidente del Gobierno no se quedará de brazos cruzados y se vengará cerrando definitivamente la central de Almaraz, al tiempo que incrementará el asedio a las comunidades gobernadas por los de Feijóo.

«Sánchez sigue siendo presidente: va a cerrar Almaraz como venganza por los resultados y a cortar el grifo a Extremadura, además de asediar al resto de comunidades del PP».