¡Los invasores marroquís se quedan en España!

En la Burbuja de este lunes, 21 de septiembre, reflexionamos sobre la situación en Ceuta y adelantamos qué va a pasar con las decenas de miles de invasores que se mantienen en la ciudad autónoma.
BURBUJA
En la Burbuja de este lunes, 21 de septiembre, reflexionamos sobre la situación en Ceuta y adelantamos qué va a pasar con las decenas de miles de invasores que se mantienen en la ciudad autónoma.
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