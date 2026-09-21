BURBUJA

¡Los invasores marroquís se quedan en España!

Archivado en: Periodismo Online

En la Burbuja de este lunes, 21 de septiembre, reflexionamos sobre la situación en Ceuta y adelantamos qué va a pasar con las decenas de miles de invasores que se mantienen en la ciudad autónoma.

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