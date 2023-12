Alfonso Guerra revoluciona Ferraz con su contundente diagnóstico sobre el PSOE de Pedro Sánchez

Formidable festival de palos.

Alfonso Guerra, como en sus mejores tiempos cuando ejercía de número dos de Felipe González tanto en el Gobierno de España como en el PSOE, sacude de lo lindo a Pedro Sánchez y la deriva enloquecida que ha emprendido con tal de perpetuarse en el poder.

En una entrevista concedida al diario ‘El Mundo‘, el exvicepresidente español no tiene reparo alguno en denunciar que no se reconoce en el partido de la calle Ferraz:

No hay un nuevo PSOE, hay otro PSOE. No es una evolución: es otra cosa, con otros criterios. Yo estoy defendiendo ahora mismo lo que defendía el PSOE e incluso el Gobierno en su único documento oficial sobre la amnistía, cuando el entonces ministro de Justicia estableció con toda claridad que el indulto sí cabe en la Constitución y la amnistía no. Así que otros son los que han cambiado.

Sobre la reunión de Santos Cerdán en Ginebra (Suiza) con Carles Puigdemont y su equipo, Alfonso Guerra lo define sin medias tintas:

Y es más, detecta una alergia enfermiza a la palabra España:

Considera que los ataques que está recibiendo el Rey Felipe VI no es más que una forma taimada de ir contra la Constitución y acabar instaurando un régimen chavista en España:

Cuando se hace la Constitución, el PSOE se empeña en que se vote la forma de Estado. No nos entendió nadie. Algunos del partido me presionaron para que lo retirara, como Gregorio Peces-Barba. El PCE tampoco quería que se votara. Todos nos llamaban irresponsables. Pero yo tenía claro que si aquello no se votaba, sería la monarquía del dictador, mientras que votándola sería la monarquía de la soberanía popular. ¡Anda que si no aguantamos el tirón! Se votó en el Parlamento y después en referéndum: es la única monarquía que ha votado el pueblo. Todos estos que dicen estar contra la monarquía en realidad van contra la Constitución, pero saben que tienen que quitar el pilar. No les gusta esta democracia: quieren una de tipo caribeño