Félix de Azúa se solidariza con el purgado Fernando Savater largándose de ‘El País’

Portazo a ‘El País‘.

Félix de Azúa acaba de anunciar que deja sus colaboraciones en el diario dirigido por Pepa Bueno después de que esta optase por prescindir de una de las firmas más reconocidas y prestigiosas de la cabecera del Grupo PRISA, Fernando Savater.

La información, adelantada por ‘The Objective‘, hace mención a que el escritor no seguirá plasmando su talento en las páginas del rotativo dirigido por Pepa Bueno tanto por la purga a la que fue sometido el filósofo, sino también a que él ha ido sufriendo una marginación hasta el punto de no poder hacer artículos versados en política.

Azúa, miembro de la Real Academia Española (RAE), llevaba escribiendo en ‘El País’ desde su fundación en 1976.

Sus colaboraciones en el diario de PRISA fueron semanales durante años y provocaron más de un quebradero de cabeza a la dirección por sus opiniones controvertidas en temas políticos y sociales.

Como consecuencia de su alejamiento progresivo con la línea editorial del periódico, Azúa fue castigado y sus columnas pasaron a ubicarse en la sección de Cultura, para que así abandonase cualquier tentación de escribir de política.

De hecho fue bastante comentada la postura de ‘El País’ cuando quiso poner contra las cuerdas a Félix de Azúa en enero de 2021 como contestación a un artículo del escritor.

El Defensor del Lector de ese diario aseguró en una tribuna que algunos ‘hooligans’ le habían escrito asegurando sentirse «ofendidos» (esa es la palabra) por las opiniones de De Azúa, entre ellas, llamar «trapacero y caótico» al Gobierno. Además, en otra columna, a los integrantes del Ejecutivo los ha calificado de «rancios ideólogos del chavismo, del peronisno y del nacionalismo».

Unas palabras a las que no parecían estar muy acostumbrados los lectores de ‘El País’, que han escrito a Carlos Yarnoz, que encarna la figura del Defensor del Lector, para lamentarlo: “Las columnas de Azúa son un insulto a la moderación, indignas de un diario de calidad”, le reprochan.

En la tribuna de Yarnoz también se le daba la oportunidad al verdaderamente agredido, Félix de Azúa, de responder: «Comprendo la irritación de algunos lectores que sólo quieren leer aquellos textos que confirmen sus creencias, de manera que me excuso, pero no por eso puedo renunciar a las mías. Feliz año también para mis adversarios».

Las reacciones en redes no se hicieron esperar:

Admirable Azúa, admirados ambos. Félix de Azúa también abandona ‘El País’ en solidaridad con Savater tras su despido https://t.co/ycvSJRXAE8 vía @TheObjective_es — AndrésTrapiello (@TrapielloAndres) January 29, 2024

El País es ya La Provincia. Y si se siguen yendo escritores será El Municipio. Mis respetos a Félix de Azúa y a @TheObjective_es — ZoePost – Zoé Valdés (@MartianaMayo59) January 29, 2024

Sobre lo de tener un criterio propio y sobre lo de priorizar la lealtad y la amistad con el otro frente a los ingresos: Félix de Azúa abandona El País tras el despido de Fernando Savater.#LoQueDeVerdadImportahttps://t.co/Ps5aTIAhnL — Paz (@pazhernandez81) January 29, 2024

Javier Cercas, Félix de Azúa, Fernando Savater… los intelectuales de nuestro país alzan la voz frente a la deriva autocrática.

España todavía tiene pulso. https://t.co/OPUT3NaE70 — Jaime Seijas (@jaime_eu_) January 29, 2024

Félix de Azúa abandona El País en solidaridad con Fernando Savater tras su despido https://t.co/Ze3V45WT2q — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 29, 2024