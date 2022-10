‘Mamonadas Montero’: La campaña del ‘hombre blandengue’ del Ministerio de Igualdad costó más de 2 millones de euros

Tiran estos progres de pacotilla con ‘pólvora del Rey’ o para ser más exactos, con nuestro dinero y les importa un comino lo mal que lo esta pasando0 la gente, con tal de divertirse y promocionar sus mamonadas.

Y el mejor ejemplo es irene Montero y su Ministerio de Igualdad.

Ahora tenemos las cifras de lo que nos ha costado la broma del ‘hombre blandengue ‘ y a los 293.000 euros del diseño de la campaña, hy que sumarle 1.769.000 euros por la compra de espacios en medios de comunicación y soportes publicitarios.

Todos en medios amigos y fieles a la causa socialcomunista.

“Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte”.

De esta forma concluye el vídeo de la campaña “El hombre blandengue” o “El hombre se hace”, presentada el pasado 8 de septiembre por el Instituto de la Mujer.

Una grabación que recoge las polémicas declaraciones que El Fary realizó en su día contra este tipo de hombres.

Este 15 de octubre de 2022, el diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, hacía pública la respuesta del Gobierno sobre el coste total que tuvo dicha campaña: 2.061.135 euros.

El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, destinó 292.737 euros al diseño de la campaña. El resto, 1.768.398 euros, estarían destinados a la “compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de esta campaña”, que se enmarca en el Plan Corresponsables.

Destinar más de dos millones de euros a esta campaña, un vídeo de apenas 40 segundos, es una “estupidez”, a juicio del parlamentario, y quizá no vendría mal recordar en qué consistía esta iniciativa que contó con la férrea defensa de Irene Montero.

Básicamente se trataba del citado vídeo. En un primer plano aparece un joven sentado en unas escaleras, sollozando.

🔴 ¿Se acuerdan de “los hombres blandengues” de @IreneMontero? Preguntamos costes y nos ha llegado la respuesta: -Diseño de campaña: 293.000€ (mirando la empresa) -Inserción en medios de comunicación: 1.769.000€. Más de 2 millones de € gasta el Gobierno en esta estupidez. pic.twitter.com/KHwBbejERU — Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) October 15, 2022

Acto seguido puede leerse, en letras amarillas: «El hombre blandengue. Una entrevista a El Fary en 1984». Con la voz del cantante como telón de fondo, se van sucediendo diversas imágenes como la de un hombre haciendo la cama, un chaval sirviendo agua, un padre con su bebé en brazos, otro haciendo la compra…

Un sinfín de estampas cotidianas mientras se escuchan las palabras pronunciadas por El Fary hace casi cuatro décadas y que tanta polémica suscitan hoy en día: «El hombre blandengue.

Ese hombre de la bolsa de la compra y el carrito del niño con el coche, y venga, no sé qué, y no sé. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda.

Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Debe de estar ahí».