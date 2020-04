El coronavirus divide (aún más) la radio deportiva: «La SER no está en este programa solidario conjunto porque no ha querido estar»

Sorpresa mayúscula por la ausencia de la SER, por voluntad propia, como adelantó en el día de ayer, 14 de abril de 2020, Periodista Digital, en la iniciativa solidaria organizada por Rafa Nadal y Pau Gasol y que juntará de nuevo, tras varios años siendo competencia directa, a Juanma Castaño y a José Ramón de la Morena.

Desde que se anunció la emisión de un programa solidario conjunto para la noche de este 15 de abril de 2020, que tiene el morbo de reunir, en un mismo programa, a Juanma Castaño (y sus compañeros de COPE, empezando por Paco González) con José Ramón de la Morena, tras muchos años sin coincidir en antena desde aquel equipo que era líder indiscutible en la SER con ‘El Larguero’ y ‘Carrusel Deportivo’, mucho se ha especulado sobre las razones del no del tercero en discordia, Manu Carreño.

PD intentó poner algo de luz sobre el asunto. Llamaba poderosamente la atención que ni siquiera la urgencia del coronavirus, a cuya lucha irán destinados los donativos de los oyentes que escuchen el programa, haya conseguido la ‘foto’, aunque sea desde la distancia, de los tres periodistas que se baten en duelo cada noche juntos. La respuesta del departamento de comunicación de la SER llegó a media tarde, a pesar de haberse hecho la petición varias horas antes:

Sin embargo, a esta redacción han llegado otras versiones de dentro de la casa que difieren con la explicación oficial. Estas fuentes hablan que fue una decisión única y exclusiva de Manu Carreño, que ha puesto en un brete a su actual casa con su negativa.

La ‘explicación’, si la hubiera, estaría en la presencia en dicho programa solidario de Iker Casillas, que se presentará contra Luis Rubiales a la presidencia de la RFEF, siendo el actual dirigente federativo alguien muy cercano a ‘El Larguero’. Tampoco habrá ayudado la mala relación, pública y notoria, de Carreño y Castaño, aunque una causa así puede hacer apartar rencillas del pasado, como demuestra el ‘reencuentro’ de De la Morena con parte de sus ex compañeros de la SER.

Precisamente Juanma Castaño no se mordía la lengua en la previa a esta noche histórica desde su espacio de COPE:

Mañana es un programa especial y lo hacemos conjuntamente con los compañeros de Onda Cero y lo mejor del deporte español. Estarán en directo Nadal, Gasol, Casillas, Sergio Busquets, Carolina Marín, Alonso, Ona Carbonell y Carlos Sáinz. Estarán en directo en un programa especial con el hashtag #nuestramejorvictoria para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Es una iniciativa de Rafa Nadal y de Pau Gasol.

Hay muchos comentarios sobre por qué no va a estar la SER. La idea original nació hace unos diez días. No puedo dar una explicación. Nosotros pensábamos que iba a ser un programa a tres. La idea original era hacerlo con los tres programas deportivos que a esta hora emitimos en las emisoras nacionales. Nosotros dijimos que sí. Lo hacemos dos de los tres. Lo hacemos los que queremos hacerlo. El que no está es porque no quiere. Esa es la explicación. Mañana están los que quieren estar.