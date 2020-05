El emotivo regreso ‘por sorpresa’ de Pepe Domingo Castaño a COPE, tras superar el COVID-19

Pepe Domingo Castaño se marcó un regreso histórico tras vencer al coronavirus.

El periodista de radio y televisión reapareció, sin previo aviso, en el programa ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena COPE.

Una decisión que desconcertó a todos los tertulianos, quienes no ocultaron su alegría por el regreso de su compañero.

Pepe Domingo Castaño advirtió que, menos de la voz, se había recuperado totalmente y que había dado negativo en los test diagnósticos del COVID-19.

El reconocido comentarista admitió que le sorprendió encontrarse a la ciudad de Madrid tan vacía, aunque reconoció que sí había varios controles de policía para garantizar que se cumpla el confinamiento.

Finalmente, Pepe Domingo Castaño indicó que “me encuentro regular, pero mejorando… sí, mejorando”.

Un vía crusis personal

Pepe Domingo Castaño ha vivido la pesadilla de padecer el COVID-19. El histórico locutor de ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena Cope es uno de los miles de españoles que ha presenciado el impacto brutal que tiene el coronavirus en el cuerpo. Ese que le mantuvo semanas aislado y que solo permitió que, el domingo 19 de abril de 2020, reapareciera en antena y por teléfono después de muchas jornadas de ausencia.

En su regreso a la radio, el gallego relató a Paco González lo mal que lo ha pasado en las dos últimas semanas, en las que cree que ha padecido el coronavirus. Un proceso que ha paracido una ‘vía crucis’ donde casi se deja la vida:

Ahora ya estoy bien, pero lo he pasado muy mal. No sé si he pasado el virus, pero sé que nunca me he encontrado tan mal. Creí que me iba…

Domingo Castaño explicó que, a pesar de no haber tenido los típicos síntomas asociados al coronavirus, sí tuvo aquellos vinculados con la peor cara de la enfermedad proveniente de China.

Fiebre he tenido un día, y tampoco he tenido más tos de la que ya tengo habitualmente. Lo peor era el cansancio. No tenía ganas de nada, ni de mover un brazo. Perdí la voz, estuve con un dolor de cabeza brutal, sin comer cuatro días… Han sido dos semanas, pero sobre todo cinco días en los que tenía la sensación de estar fuera del mundo.

Desconfianza y miedo

El histórico locutor explicó que llamó a los profesionales públicos al sentirse con fiebre, pero le dijeron que no debía hacer nada si no le aparecían más síntomas. «Luego decidí pasarlo en casa, porque tenía miedo de ir al centro de salud», reconoció. En este sentido, se suma a la larga lista de ciudadanos que pudieron haber enfrentado al COVID-19 y que no están dentro de las estadísticas que diariamente anuncia Fernando Simón.

Para superar la enfermedad, que también afectó a su mujer, Domingo Castaño reconoce que echó mano del ibuprofeno: «Tomaba paracetamol, pero no me hacía nada. El ibuprofeno fue milagroso. Los médicos le ponen pegas, pero para mí fue la salvación».

Ya recuperado, el gallego confía en volver de nuevo a las ondas en breve, aunque aún deberá guardar unos días de reposo. Sin embargo, será cuestión de tiempo antes de que su voz regrese a los medios de comunicación, pero con una ‘medalla’ más: la de haber sido el vencedor en la batalla contra el COVID-19.