Tremendo: Iglesias cumple su ‘amenaza’ y se pira del debate de la SER tras el órdago de Monasterio

Pablo Iglesias ha cumplido su ‘amenaza’ y ha abandonado el debate de la SER, que se celebraba este viernes 23 de abril de 2021.

El candidato de Unidas Podemos ha vuelto a montar el ‘espectáculo’ y ha decidido marcharse para no seguir confrontando con la de VOX. Previamente, en una entrevista en Televisión Española, ya había ‘amenazado’ con no volver a sentarse en el mismo sitio donde hubiera algún representante de la formación de Abascal.

«Me habría gustado que ellos condenaran la violencia que sufrimos nosotros en Vallecas. Yo lo que he dicho es que ya no nos creemos nada de este Gobierno», dijo Monasterio en relación a las amenazas con balas que han recibido él, el ministro de Interior Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil. «Si usted es tan valiente, lárguese de este plató», le retó. VOX ha denunciado que los de Unidas Podemos no solo no condenaron los actos violentos producidos en su mitin de Vallecas sino que Pablo Echenique se burló de la pedrada recibida por su diputada Rocío de Meer en un acto en Sestao.

El órdago de Monasterio tuvo efecto inmediato. El podemita, que venía ya predispuesto a hacerse la víctima, se levantó, no sin antes explicar que: «Esto no es aceptable. Efectivamente, si sigue poniendo en duda estas amenazas…». Monasterio no estaba por la labor de seguir dándole cancha: «Pues que coja y se marche, pero si es muy fácil».

Ángels Barceló: «Esto es un debate electoral entre demócratas»

La periodista de la SER intentó mediar: «Este no es el tono señora Monasterio. Él ha dicho que si no se retracta yo me levantaré, yo voy a intentar que…». La de VOX no se amilanó: «Que se vaya, que es lo que están deseando muchos españoles».

«Respete el turno de palabra, me gustaría escuchar a Iglesias».

Iglesias ya tenía tomada su decisión, pero volvió a criticar a los medios de comunicación: «Creo que cometéis un error blanqueando que esta gente pueda defender cosas que estén en contra de la democracia. Nosotros no vamos a debatir con ellos». Barceló intentaba evitar lo inevitable, pues Iglesias ya enfilaba la salida:

Pablo, Pablo, Pablo

Mientras permancía de pie con Iglesias visiblemente alterada, arremetió contra la de VOX:

«Esto es un debate electoral entre demócratas. Y los demócratas escuchamos».

Monasterio no se mordió la lengua: ¿»Usted es la moderadora o una activista?»

“¡Usted quítese esa cara de amargada!”

Fue Mónica García la que entonces se arrogó el derecho de defender al ofendido Pablo Iglesias, y se soltó una perorata tremenda en contra de la candidata de VOX.

Rocío Monasterio fue entonces cuando, tratando de responder a la candidata de Más Madrid, soltó un severo contraataque:

“¡Usted quítese esa cara de amargada!”

Cuando Iglesias le decía a Espinosa de los Monteros «cierre al salir» tras haberles acusado de querer dar un golpe de Estado

Sucedió durante la Comisión de Reconstrucción en el Congreso.

En la discusión del 28 de mayo, Pablo Iglesias dejó ver que sigue con las heridas abiertas por las vinculaciones de su padre con el terrorista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

En un tono beligerante, el fundador de Podemos atacó a VOX y les acusó de querer dar un golpe de Estado.

En concreto, comenzó afirmando: “Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera”.

“Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado”, comenzó Patxi López a defender a Iglesias, quien miraba a Espinosa de los Monteros con una sonrisa de oreja a oreja.

Lejos de cumplir con su papel, el presidente de la Comisión para la Reconstrucción se sumó a los ataques contra VOX: “Aquí alguno tiene la piel muy fina”.

Inmediatamente mandó a callar al representante del partido de Santiago Abascal, pese a que no había interrumpido al socialista.

“Ya sé que muchas veces no nos gusta escuchar unas cosas, pero eso significa también libertad de expresión. Decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar”, agregó Patxi López.

Al ver la sumisión de López, el vicepresidente segundo dejó atrás los ‘presuntos’ y afirmó rotunamente: “Yo creo señor Espinosa de los Monteros que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque, para eso, además de desearlo y de pedirlo hay que atreverse”.

Visiblemente indignado, Espinosa calificó a la Comisión de Reconstrucción de ser “una vergüenza”, mientras recogía sus cosas para no formar parte de un circo parcializado y con el único interés de imponer el programa del PSOE y Podemos en un escenario post-COVID-19.

Antes de irse, el diputado de VOX dejó claro que se trata de “un espectáculo lamentable, propio de un marxista y comunista como usted que no conoce lo que es el consenso y que no tiene en lo absoluto el nivel”.

A pesar de que Iglesias intentó picar a su oponente, el diputado de VOX salió de la sala sin caer en provocaciones y burlas infantiles como el “cierre al salir” que soltó el vicepresidente a la espalda de Espinosa de los Monteros.