El mensaje directo de Cárdenas a la Asociación de Víctimas del Terrorismo

Lunes 7 de febrero de 2022 y Javier Cárdenas junto a todo su equipo madrugan para traer el podcast despertador Levántate Ok, emitido en Periodista Digital y OkDiario.

En esta ocasión, el popular presentador volvió sobre un tema ya reincidente, el del atajo que estudia el Gobierno y que terminará en la excarcelación de varias decenas de presos etarras con delitos, incluso, de sangre.

Y particularmente se centró Cárdenas en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para la que tiene una suerte de mensaje honesto, duro pero de aliento:

Pretenden ser perfectos, no sumarse a ningún partido, y está bien que lo hagáis, pero hombre, a veces no podéis ser tan tibios. Os lo digo con el máximo cariño, que siempre os he defendido.

Cuando queráis me tenéis, para que podamos hablar y reflexionar. NO necesito que hayan matado a nadie de mi familia para entender el dolor. Os aseguro que la mayor parte de España hemos sufrido con vosotros. No es posible que no os hagáis respetar más y sufráis humillación de este Gobierno y que no digáis hasta aquí.