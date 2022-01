Cárdenas, contra los socialistas que callan ante los abusos de Sánchez: «¡Asco!»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador ‘Levántate OK’, publicado en Periodista Digital y OkDiario, en este agonizante enero de 2022 en su penúltimo día.

En esta ocasión, el locutor abordó el asunto de lo favores del Ejecutivo a presos etarras; una situación dantesca y que viene repitiéndose desde hace demasiado tiempo ya. Cárdenas montó un buen pollo a Pedro Sánchez pero también a los militantes socialistas, y de paso a los votantes, por no alzar la voz contra semejante afrenta.

El Gobierno prepara en este momento un atajo para excarcelar a 50 etarras, una reforma legal para que los años en prisión en Francia se resten de las condenas que les quedan por cumplir en España.

Cárdenas en estado puro:

Que el Gobierno prepare la excarcelación de 50 etarras, que algunos de ellos han matado a socialistas, a compañeros vuestros. No sé qué me da más asco, si esto o que muchos socialistas no hayan salido en tromba a protestar por esto. Que Pedro Sánchez tenga un ansia de poder desmedida es evidente, pactaría con el diablo para seguir en el poder. Ya vemos que con asesinos también.

Pero que el resto de compañeros no tengan un par de huevos para levantar la voz y decirle ‘me das asco’… Es vomitivo. Y además ahora puedo hablar con más razón que antes, porque si yo he alzado la voz jugándome mi trabajo y de hecho perdiéndolo para criticar lo que los políticos hacen mal en general, me parece increíble que miembros del PSOE no alcen la voz diciendo que si el presidente pisotea a sus compañeros asesinados, me borro del Partido Socialista.

Menudo grupejo de estómagos agradecidos. Yo os juro por Dios que matan a alguien de mi familia o a un amigo y alguien se dedica a defenderlos como abogados defensores, yo no le vuelvo a hablar en la puñetera familia. ¡Y también los que les votan! ¡Es para que se lo hagan ver! ¡Asco pero en estado máximo! No conocen la dignididad ni la valentía!