Cárdenas: «Es un chiste que Monedero siga dando clases en la Complutense»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador ‘Levántate OK’, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 27 de enero de 2022.

En esta ocasión, el comunicador estallaba ante la nueva performance de Juan Carlos Monedero en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense.

El cofundador podemita se dedicaba a explicar la situación prebélica en Ucrania de esta guisa:

Más allá de la payasada perpetrada por Monedero, a Cárdenas se le llevaban los demonios el simple hecho de ver como alguien como este político aún podía seguir impartiendo clases en la universidad:

Igualmente, al conductor de ‘Levántate OK’ le indignaba el postureo supuestamente gracioso de Monedero cuando acudía a los platós de televisión.

Para Cárdenas, el político podemita puede ser cualquier cosa menos alguien con capacidad para impartir lecciones de humor:

Eso sí que es una broma, y no la que ha hecho con Pedro Sánchez, que realmente es de teletubbie. Porque es que este tío encima se cree que es graciosísimo. Lo mejor de todo es que se cree muy gracioso. Yo hace tiempo que dejé de ver sus intervenciones porque es ridículo, es perder el tiempo y que te entre la mala leche. Cuando va a la tele siempre trata de hacer gracias por todos los sitios. Pero chaval, que tú no tienes gracia ninguna, que no te puedes dedicar a hacer chistecitos porque no sabes. Lo peor de todo es que tú, que deberías dedicarte a dar clases, tampoco sabes. Me quedo loco al ver como se adoctrina y se les miente a los estudiantes.