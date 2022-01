‘Levántate OK’ / Cárdenas contra Garzón: «No sabes distinguir plástico de cristal porque eres ‘retarder’, ¡tonto!»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador ‘Levántate OK‘, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 20 de enero de 2022.

En esta ocasión, se centró el popular locutor en abordar la última idiotez del ministerio de Consumo, especialistas en liarla parda con Alberto Garzón a la cabeza, donde da la sensación de que están todo el rato pensando en ‘¿a que no hay huevos?’

En esta ocasión, agárrense, desde el ministerio intentan explicarle a la gente cuál es el mejor tupper para llevar la comida al trabajo, y que distinga bien el usuario entre uno de plástico y uno de cristal.

El enfado de Cárdenas fue mayúsculo:

¿Me estás diciendo que estamos gastando dinero público para diferenciar plástico de cristal? En este país no podemos aceptar un dirigente más de este nivel. Si tú, Garzón, no sabes distinguir un tupper de cristal de uno de plástico, es porque eres retarder, ¡eres tonto! Solo un imbécil no sabe distinguirlo. La gente es imbécil y debe pensar que el mejor tupper es el de plástico, ¿verdad? Es que parece mentira… ¿Os dais cuenta de la gente que estamos manteniendo?