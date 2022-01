Cárdenas se recrea en la demanda de Iglesias perdida contra Inda

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador Levántate OK, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 24 de enero de 2022.

En esta ocasión, el popular presentador se centró en la demanda que ha perdido Pablo Iglesias contra Eduardo Inda, por afirmar que Podemos se financió de las dictaduras de Venezuela e Irán. La magistrada entiende que no se ha vulnerado el derecho al honor del ex secretario general del partido y ha condenado en costas a Iglesias.

Explica Teresa Gómez en OkDiario:

La juez subraya en la sentencia: «Las declaraciones efectuadas por el Sr. Inda, en el marco de una opinión relacionada con las conductas políticas relacionadas con una etapa reciente relativas a la supuesta percepción de fondos procedentes de Venezuela e Irán, que ha generado un gran debate no solo en el marco político sino que ha alcanzado al ámbito judicial (…) que supone, en definitiva, que las manifestaciones vertidas por el Sr. Inda lo sean en el ejercicio de la libertad de expresión».

Los vínculos laborales y económicos de Pablo Iglesias con la Venezuela chavista y la teocracia iraní están de sobra acreditados. Por esta razón, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 33 de Madrid ha desestimado la demanda del ex secretario general de los morados y del partido político Podemos contra Eduardo Inda.

Y ello aprovechó Cárdenas para quedarse bien a gusto.

Es impresionante, sobre todo porque se han cansado de negarlo… Pues se ve que lo dice la Policía, que lleva repitiéndolo muchas veces. Esto es lo que más me jode, cuando alguien es tan cobarde de hacer algo y negarlo. Que estos venían para ser más limpios que nadie. ¿A regenerar el qué? Esto le ha tenido que doler mucho a Iglesias, perder esta demanda, porque todo su relato se sustenta en lo mismo. Y ya no se lo compra nadie. Huele todo tan mal que si de verdad tuvieran dignidad pondrían las cartas sobre la mesa y le dirían las cosas a sus votantes. Pero no lo esperéis, porque de esta gente solo te puedes esperar que te estén engañando para que les des el voto.