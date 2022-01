‘Levántate OK’ / Cárdenas monta en cólera por el lujoso stand de Plus Ultra en Fitur

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador Levántate OK, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 24 de enero de 2022.

En este frío lunes Cárdenas se calentó muy rápido abordando la desfachatez de la línea aérea Plus Ultra, rescatada por el gobierno de España con 53 millones de euros, y que montó un stand por todo lo alto en la actual feria de Fitur en Madrid. Por todo lo alto, pasándoselo por la cara a todos los españoles. Y Cárdenas montó en cólera; no es para menos.

Ya es cachondearse, pasárnoslo por las narices. En España no es que nos roben, es que quieren que veamos que lo han hecho, que hacen lo que les da la gana. Si no no se entiende que alguien no les haya dicho a esta empresa que no hagan mucho ruido. Que rescataron a una línea residual, que ni nos va ni nos viene, y que sabemos que ese dinero va a parar a los bolsillos de jerarcas chavistas que hacen negocio con el narcotráfico.

Pues el Gobierno no se esconde ni le dice a esta gente que aflojen un poco. ¿Qué hace esta línea en Fitur? ¡Si ahí no vuela ni el tato! A mí me dicen que voy a hacer el viaje de mi vida con éstos, ¡y no vuelo! ¡Me temo lo peor! ¡No me dan tranquilidad ni seguridad, y están en Fitur! ¡Con nuestro dinero!