Cárdenas: «Es una vergüenza que solo VOX haya denunciado a Mónica Oltra por prostitución de menores»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador ‘Levántate OK’, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 26 de enero de 2022.

En esta oportunidad, el comunicador se mesaba los cabellos ante la falta de interés de los partidos políticos en la Comunidad Valenciana, a excepción de VOX, ante la supuesta implicación de la vicepresidenta regional, Mónica Oltra, en una trama de prostitución de menores.

El 25 de enero de 2022, la formación de Santiago Abascal presentaba una doble denuncia contra Mónica Oltra e Irene Gavidia por los presuntos abusos de menores.

Ante la Fiscalía de Valencia, VOX acusa a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad Políticas Inclusivas y después a la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales por los delitos de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, así como por implicación en un delito de prostitución de menores.

La formación verde toma como referencia el informe presentado por el Síndic de Greuges, en el que se que alerta de los abusos que sufrieron en torno a 175 menores, entre 13 y 17 años, bajo la tutela de la Comunidad Valenciana, 127 niñas y 48 niños.

Cardenas no se mordía la lengua ante esta noticia:

Es lo que me da más asco de este país. Si eres político, te vas de rositas, aunque seas alguien que hace dos días no eras nadie. Esa es la vergüenza. Como también es una vergüenza que VOX haya sido el único partido que haya denunciado a Mónica Oltra ante la Fiscalía por su implicación en un delito de prostitución de menores. Me parece una vergüenza que solo haya un partido que haya dado el paso para denunciar a Mónica Oltra ante algo tan grave como es la prostitución de menores.