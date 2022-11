Alsina ‘entierra’ a Iglesias por querer influir en política cuando no tiene más que un podcast

Carlos Alsina en su monólogo de Más de uno de Onda Cero del 8 de noviembre vuelve a incidir en la guerra civil en la izquierda. Parece claro que en el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, se decanta por la Ministra de Trabajo y Vicepresidenta del Gobierno con una referencia cinematográfica.

«Es probable que Yolanda Díaz se sienta como Joan Fontaine en Rebeca. Compitiendo todo el tiempo con un fantasma. La difunta que nunca terminó de irse. El fantasma de las elecciones pasadas. O sea, Pablo Iglesias», afirmó comparando a la política gallega con la heroína de la película clásica de Alfred Hitchcock basada en la novela homónima de Daphne de Mourier.

«Le faltó un buen guionista ayer a esta escena. Breve escena, pero relevante. Resuelta con una frase de todo a cien -dejarse la piel, autoelogio de quien se ve a sí misma en el sacrificio permanente, la abnegación dérmica- pero reveladora del desdén que va abriéndose camino en el trato de la vicepresidenta hacia su antiguo socio, a quien cada vez ve más antiguo y menos socio. Más discontinuo y menos fijo», continuó Alsina en su relato de la guerra Iglesias-Díaz. Y recordó que a la Vicepresidenta las declaraciones del exlíder de Unidas Podemos «ni media palabra le mereció» lo que él califica como «perorata del emérito contra la progresía mediática que pretende sentar a Yolanda en un trono construido sobre los escombros de Podemos». «A quién se le ocurre, eh, Pablo», añadió.

Alsina apunta que «Yolanda Díaz sigue trabajando en sus cosas, que no son las de Podemos». «A estas alturas ya ha tenido tiempo de darse cuenta de que Iglesias no quiso ungirla sino uncirla, con ‘c’, lo que cambia una letra. Ella sigue trabajando en sus cosas, que no son las de Podemos. No es la ley trans, no es la ley de vivienda, no es la derogación de la ley mordaza, no es Nador, no es el Consejo del Poder Judicial«, recuerda el periodista de Onda Cero.

Además, puntualizó que Díaz «no hizo nunca casus belli de la presencia de Victoria Rosell entre los veinte nombres que pactaron Bolaños y González Pons para el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, mención aparte para el diputado morado Sánchez Serna, que ayer se quedó en su paz después de decir que el respeto que exige Podemos consiste, por ejemplo, en que no le cuestionen a Victoria Rosell como su representante en el CGPJ».

«Representante. Este diputado ya ha dado un paso más. No es sólo que los partidos tengan vocales afines en el Consejo, es que tengan representantes. Desde que Iglesias defendió que los telediarios se confeccionaran por cuotas de partidos -cuántos diputados tienes, cuántos minutos te tocan- el personal ya ha perdido el pudor», rememoró el locutor.

También Alsina tuvo tiempo para repasar la guerra de Pablo Iglesias contra los periodistas «a los que en otro tiempo tuvo por finísimos analistas de la cosa política. Periodistas a los que en otro tiempo puso como ejemplo de ejemplar desempeño profesional -más ejemplar cuanto más le bailaban el agua- hoy son desacreditados como agentes del mal».

«Y tiro porque me toca, porque cada día este hombre está enemistado con más gente. Total, que Iglesias predica en largo sobre la estupidez de querer enterrar a Podemos en mayo, sobre la corrupción de los medios, las cloacas, el lawfare y el respeto que se merece Podemos y Joan Fontaine, ni caso», remató.