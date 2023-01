Guerra total: Jiménez Losantos amenaza en antena a Espinosa de los Monteros (VOX) por tocarle donde más le duele

Guerra abierta -e inesperada- entre Federico Jiménez Losantos y VOX.

Todo comenzó el pasado 18 de enero cuando Rocío Monasterio, la lideresa de VOX en la Comunidad de Madrid, visitó La mañana de Federico. La visita de Monasterio al programa radiofónico se produjo en medio de la tensión entre PP y VOX en Castilla y León por las divergencias entre los socios del gobierno sobre las políticas denominadas ‘pro-vida’.

En dicha entrevista, la tensión era evidente desde el minuto uno. Jiménez Losantos afeó a Monasterio la actitud de su partido con respecto al PP y los medios de comunicación.

A raíz de esta «campaña contra VOX» como aseguran muchos, Iván Espinosa de los Monteros habló sobre un tema que dolió, especialmente, a Jiménez Losantos:

Estas declaraciones iban hacia dos destinatarios: Ana Rosa Quinta y Federico Jiménez Losantos. Y el que se pronunció fue el segundo. El periodista de esRadio amenazó abiertamente a Espinosa de los Monteros. «O rectificas de inmediato, o vas al banquillo directamente», dijo el periodista, que se explayó contra Iván Espinosa de los Monteros.

«Tú serás el primogénito del Marqués de Valtierra, yo soy el primogénito de un zapatero. Y me consideró muy superior a ti. No he tenido ningún medio para llegar a nada. Me he jugado la vida, cuando tú eras un mamoncete, eso sí, con cuchara de plata. A mí, que me insulte un político, si es de izquierdas, es costumbre, pero uno de derechas, uno de un partido, cuya fundación se debe, en gran parte, a esta casa, no se lo permito. Y esa arrogancia. Hay marqueses que van de marqueses, que van a caballo. No ha nacido el marqués que me levante la voz. Pero tú, ¿qué te has creído? Que es eso de agredir a una empresa. Eso no te lo vamos a tolerar, ni a ti ni a nadie, pero a ti menos, por arrogante y por chulo«.