Pablo Iglesias lloriquea en la radio por la entrevista de Yolanda Díaz con Évole: «Menuda ensalada de hostias»

El exvicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, no le sentó nada bien la entrevista de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en laSexta.

En El Ágora de la hora 25 de la SER y en RAC1, el podemita se pronunció sobre la «ensalada de hostias» que le propinó la fundadora de Sumar en su entrevista con Jordi Évole.

Cuando el presentador del programa de la SER, Aimar Barrientos, le preguntó sobre la solicitud de Díaz de que permitiera hablar a otras personas y otros liderazgos, Iglesias aseguró que su ahora mediático papel no es por su ego desmedido sino porque «su» secretaria general, Ione Belarra se lo ha pedido.

«Yo hago lo que me ha pedido mi secretaria general que haga. Ione, que es una mujer muy pragmática, me dijo ‘mira, Pablo, tu eres uno de nuestros principales activos en los medios de comunicación, básicamente porque no hay casi nadie en los medios de comunicación que defienda las ideas de Podemos».