La ira de Podemos se descontrola: Monedero carga contra Évole y Echenique va a por Escolar

Podemos está dispuesto a ‘morir matando’.

El partido de extrema izquierda, que se quedará a las puertas de su extinción durante las próximas elecciones autonómicas y generales, está demostrando su gran malestar con los medios de comunicación ‘amigos’ que están dándoles la espalda para apoyar el proyecto ‘Sumar’ de Yolanda Díaz.

La entrevista de Jordi Évole a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, donde se tildó de machista a Pedro Sánchez y de “cascarrabias” a Pablo Iglesias, no gustó nada al partido morado, por lo que Juan Carlos Monedero no dudó en intentar descalificarla en las redes sociales.

“A mí lo que más me ha interesado de la entrevista de Jordi Évole es por qué dicen que no han comido nada y luego al final, me ha parecido, aparecen los platos vacíos. ¿Se lo habrá comido Pablo Iglesias? ¿O, en un bucle conspirador, se coló Ione Belarra para llevarse el sushi?”, indicó el exasesor del régimen de Venezuela.