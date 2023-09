Alsina sacude a los medios que blanquean la negociación con Puigdemont, el “profeta de Waterloo”

Carlos Alsina sacudió a la ‘Brunete Pedrete’.

Durante su monólogo del 6 de septiembre, el presentador del programa ‘Más de Uno’ de ‘Onda Cero’ destacó que la negociación planteada por el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont es, cuando menos, “curiosa”.

“La amnistía exprés no es la condición para investir a Sánchez, sino que es la condición para empezar a negociar cómo investir a Sánchez. Es una negociación un poco curiosa, ya que consiste en que, antes de la negociación, él ya tendría que haber conseguido cosas. Es una negociación que consiste en que el PSOE recule en todo lo que viene diciendo sobre Puigdemont y la amnistía desde hace seis años, le entrega todo lo que él pide y, a cambio, él no rectifica, ni recula, ni cede en nada. Pero le entrega la presidencia a Sánchez, claro”, explica.

Alsina aprovechó su intervención para vapulear a los medios palmeros que están intentando vender como un éxito las exigencias del expresidente catalán. De ahí que ironizó: “Hay algunos periódicos muy bien intencionados y un poco afines al Gobierno que dicen: ‘no hombre, el cambio es que Puigdemont está por la negociación y hasta ahora no lo estaba. Y esto significa que ya ha cedido”.

Y agregó: “Hay medios que dicen: ‘chantaje de Puigdemont: dice que o él, o elecciones’. A ver, chantaje no. Esto es una obviedad. En efecto: o se pacta con él, o hay elecciones. Así es”.

En este sentido, Alsina lamentó que “Sánchez no ha dejado más opciones: o Puigdemont le inviste, o a las urnas de nuevo”. Y recordó que “así es porque así lo ha querido el PSOE. Es Sánchez quien no ha dejado sobre la mesa más opciones que éstas: o Puigdemont le inviste, o a las urnas de nuevo. Este nuevo poder supremo del profeta de Waterloo no ha caído del cielo ni se lo han dado las urnas. Se lo ha dado el presidente en funciones. Tuya es la llave, Carles. Dependiendo del precio, vemos cómo lo hacemos”.

Y tiene razón Puigdemont: ahora se presenta como deseable una negociación urgente, de cuatro semanas, que en seis años al PSOE no consideró oportuna.

El presentador de ‘Onda Cero’ también reprocha la falta de seriedad de Sánchez y su gobierno, así como su desesperación por aferrarse a la Moncloa a cualquier precio.

“Primero amnistía express y luego ya hablamos de lo suyo. Después de escuchar esto, el gobierno podría haber dicho: mire, llevamos seis años diciendo que usted tiene que rendir cuentas ante la justicia, nos hemos comprometido a ello, ni aunque pudiéramos merece usted que se le amnistíe, no vamos a intervenir la Fiscalía, en fin, si la condición que pone usted para hablar es ésa, no hay diálogo posible”.