Alsina hunde a Sánchez con una sola pregunta: “Cuando un gobernante autonómico viola la ley, ¿qué ha de hacer la fiscalía?”

Carlos Alsina hundió a Pedro Sánchez.

Mientras el presidente del Gobierno en funciones buscó allanar el camino para la amnistía a los golpistas catalanes al afirmar que el 1-O fue “una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial”, el presentador de ‘Más de Uno’ en ‘Onda Cero’ tumbó todos sus argumentos con una sola pregunta.

“Pregunta obligada al presidente: cuando un gobernante autonómico viola la ley, ¿qué ha de hacer la fiscalía, según usted, hacerse la loca? ¿Porque el delincuente alega razones políticas? ¿Y porque le vota mucha gente?”, quiso saber el periodista en su monólogo del 21 de septiembre.

En este sentido, mostró su malestar por las palabras del líder del PSOE: “Crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial. Hombre, igual lo suyo es formularlo al revés ¿no? Una frustración política nunca debió derivar en acciones delictivas. Quiero decir que lo que trajo como consecuencia la acción judicial fue la comisión previa de varios delitos por parte de los gobernantes independentistas. Frustrados porque Rajoy no tragó con hacer la vista gorda a un referéndum de autodeterminación”.

Y añadió que “si uno dice: la frustración en política nunca debe conducir a cometer graves delitos está poniendo la carga de la culpa en quien delinque. Si uno, por el contrario, lo que dice es entonces pone la carga, y la culpa, no en quien delinquió sino en quien se querelló contra los delincuentes en defensa de los intereses de la sociedad española, o sea, el fiscal general”.

Alsina también aprovechó su programa para poner énfasis en las incoherencias lanzadas por Sánchez sobre el conflicto en Cataluña.

“Ya sabemos que si pones una detrás de otra todas las opiniones que ha vertido el presidente en seis años sobre el procés te sale una empanada rellena de contradicciones. Pero es que él sostiene que siempre ha dicho que no debió haber acción judicial. ¿No debió haber acción judicial cuando usted mismo describía lo ocurrido como un delito de rebelión como la copa de un pino?”.

“Que todo es al revés de como era porque se cambia mucho de opinión. Mentir, no. Mentir, nunca se miente. Bueno, Feijoo, sí. Pero Sánchez, no. Que además el presidente tiene un plan. Da por hecho que gobernará cuatro años más y concreta sus intenciones en esta receta”, ironizó el presentador de ‘Onda Cero’.

Finalmente, sentenció que: “El progreso lo hablará con los agentes sociales. La convivencia, con los actores territoriales, entiéndase, el independentismo catalán y vasco. Y ya. Dices: ¿y con la mitad de la sociedad que no comparte tus alianzas, tienes intención de hablar de algo? No digo yo que Garamendi no sea una figura esencial para el progreso de los españoles, pero es que hay 171 diputados en la derecha del Parlamento que a once millones de ciudadanos. En el discurso del presidente, y en sus planes, esta parte de la sociedad no parece que cuente”.