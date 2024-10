Alsina trolea a Sánchez por su “fiasco total” contra el juez Peinado

El periodista Carlos Alsina ha usado su editorial para atizar al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su último “fiasco” judicial: su querella contra el titular del juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por tener la ‘osadía’ de llamarle a declarar como testigo en la causa que investiga a a su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias.

El presentador de Más de Uno en Onda Cero ha tirado de la ironía para retratar al Ejecutivo sanchista por su “indignación” con el poder Judicial que no se pliega, de momento, a su voluntad autoritaria.

Lo último del relato oficial es que califican al auto que desestima la querella tiene tintes políticos por usar puntos suspensivos cuando estima que efectivamente las decisiones judiciales pueden tener relevancia en el ámbito político.

“El gobierno ha hecho saber este fin de semana, a través de las fuentes habituales en que beben algunos diarios, que el gobierno está indignado con los jueces -da igual cuando leas esto- y que el auto del Tribunal Superior de Madrid que el viernes tumbó la querella de Sánchez contra el juez Peinado y le sacó los colores a la abogacía del Estado, que es un acto que tiene consideraciones políticas porque tiene ahí unos puntos suspensivos cuando dice que solo compartimos con la abogacía del Estado esto de que decisiones judiciales pueden influir en el devenir político de un país, y dice el tribunal ha habido casos recientes, puntos suspensivos.

Lo relevante no son los puntos suspensivos, lo relevante del auto es que dice que no ha habido ni sombra de prevaricación en el juez Peinado por haber obligado digamos, a Sánchez a declarar no por escrito sino a viva voz en el Palacio de la Moncloa. El argumento de la abogacía del Estado, es decir, del propio Sánchez es que eso ‘estigmatiza’ a la institución”.

Sin embargo, Alsina recuerda que el juez Peinado interpeló a Sánchez en su calidad de pareja de Gómez, y lo que podría saber como marido y no por su papel como presidente de Gobierno. También recuerda que el propio Sánchez se acoge a la dispensa del artículo 416 para no responder y así no perjudicar a su esposa.

El presentador también comentó sobre la manifestación del día de ayer contra el presidente de Gobierno en la que diversas asociaciones civiles exigen elecciones anticipadas para intentar resolver la crisis política y la diferencia en las reacciones del Ejecutivo con la protesta de la semana pasada en la que se reclamaban acciones para corregir la problemática de la vivienda.