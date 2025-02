Palomera se ‘doctora’ en sanchismo criticando que el ministro Torres tenga que ofrecer pruebas para desmentir a Aldama

Es de traca.

La periodista Esther Palomera se ‘doctoró’ en la especialidad de sanchismo con un argumento estrambótico en la Cadena SER.

En el programa ‘Hora 25’, dirigido y presentado por Aimar Bretos, la de ‘eldiario.es’ se puso como el bicho del pantano ante las explicaciones que tuvo que dar el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ante las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama.

Para la periodista, que el socialista canario tuviera que salir a enseñar los certificados de las compañías aéreas le pareció una situación anómala:

Me parece tremendo, tremendo, que el ministro Ángel Víctor Torres tenga que demostrar con certificados de las compañías aéreas que voló y que por lo tanto no estaba donde el señor Aldama dice que estaba en aquellas fechas que era en un piso alquilado por él y donde supuestamente se veía con señoritas (sic).

También aprovechó para meterle al PP por comprar los mensajes de Aldama:

Pero me parece todavía mucho más grave que el Partido Popular dé veracidad y haga continuamente de altavoz de las acusaciones de un delincuente confeso, porque ha confesado varios delitos ya en cada una de sus declaraciones, y que esté montando esta ofensiva no solamente contra el ministro Ángel Víctor Torres, sino con otros ministros del Gobierno y con otros altos cargos.

Y volvió a quejarse de que Ángel Víctor Torres tuviese que demostrar que no está implicado en lo que Aldama le viene acusando:

¿De verdad que en este país tiene que ser al que acusan el que demuestre que no está implicado en lo que este personaje sostiene? Este es otro caso bastante peculiar, porque la decisión de devolverle el coche Aldama porque piensa que es que hay una ofensiva contra él y que pueden atentar contra su vida, o el que siga en libertad después de que se le haya puesto un plazo para aportar todas las pruebas de las acusaciones que hizo ante el tribunal y que no haya aportado nada absolutamente creíble ni que demuestre cada una de sus acusaciones, a mí me parece tremendo. O sea, a mí me parece que lo que está pasando en la justicia en este país no es propio de una democracia que se precie.