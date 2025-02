Rafa Latorre ironiza con las preocupaciones del fiscal general del Estado

Estupefacto y alucinado.

Así es como se quedó en la tarde noche del 18 de febrero de 2025 el periodista Rafa Latorre tras la surrealista comparecencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz en el Senado.

El director de ‘La Brújula’ (Onda Cero) dejó claro en su arranque editorial que la situación en la que ahora se encuentra el máximo responsable de la Fiscalía General del Estado es aberrante, pero aún así, precisó Latorre, aún tuvo los bemoles para defender lo indefendible ante los senadores:

Puso un extracto de García Ortiz en la Cámara Alta:

Pero yo no me puedo defender, independientemente de mi imputación. Yo no puedo salir al campo político y contestarles. Y contestar a todas las cosas que generalmente se le dicen a un fiscal general. Porque si lo hiciera, porque si aterrizara en la arena política, perdería la condición de neutralidad. Perdería esa condición de neutralidad. Y la condición que es la que hace que pueda realizar mi función.

Concluyó Latorre aseverando que, precisamente, lo único que no debería de preocuparle a García Ortiz es esa sensación de no cumplir con la neutralidad y la imparcialidad:

Y esto sí que es fabuloso. Que ahora esté preocupado Álvaro García Ortiz de la apariencia de neutralidad. Dice, es que no podría ejercer mi función. Hombre, pues creo que investigado y sentado en el banquillo va a ser bastante complicado que ejerza su función, ¿eh? Es decir, si esto nos somete al Estado de Derecho a una torsión tal que amenaza ruptura, y sobre todo, ¿cómo puede ejercer su función? Si va a ser interrogado por la acusación pública, son subordinados suyos. Así que está Álvaro García Ortiz preocupadísimo por la apariencia de imparcialidad. Hombre, puede sentirse liberado, ¿eh? De cualquier apariencia de imparcialidad. No tiene ninguna apariencia de neutralidad que preservar a Álvaro García Ortiz. Desde luego, por eso no debería preocuparse. Quizás sí por todo lo demás, ¿eh? Pero justo de eso, de la apariencia de imparcialidad, no debería preocuparse. Sobre eso ya puede liberar su conciencia.